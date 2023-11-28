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Президент Перу ответила на обвинения в убийствах - РИА Новости, 28.11.2023
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02:33 28.11.2023 (обновлено: 05:16 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/peru-1912259123.html
Президент Перу ответила на обвинения в убийствах
Президент Перу ответила на обвинения в убийствах - РИА Новости, 28.11.2023
Президент Перу ответила на обвинения в убийствах
Президент Перу Дина Болуарте, которую генпрокурор ранее обвинила в убийствах при подавлении протестов, назвала подлым политическим маневром использование имен... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T02:33
2023-11-28T05:16
перу
дина болуарте
педро кастильо
генеральная прокуратура рф
в мире
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МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте, которую генпрокурор ранее обвинила в убийствах при подавлении протестов, назвала подлым политическим маневром использование имен погибших сограждан для отвлечения внимания от преступлений, предположительно совершенных генпрокурором Патрисией Бенавидес и ее советниками. &quot;Мы осуждаем подлый политический маневр, при котором память о погибших соотечественниках используется для отвлечения внимания от весьма серьезной жалобы на самого прокурора страны, на которую она должна ответить соответствующим органам соответствующим образом, ясно и точно&quot;, - заявила президент в обращении, которое опубликовала в социальных сетях ее администрация.Генеральный прокурор Перу Патрисия Бенавидес, которую обвинили в управлении преступным сообществом, после обысков у ее советников и задержания одного из них заявила, что направила конгрессу конституционную жалобу в отношении президента Дины Болуарте о квалифицированном убийстве и обвинила антикоррупционное ведомство в политической ангажированности и попытке затруднить работу генпрокуратуры.По словам президента, "подозрительно и серьезно" то, что Бенавидес направила жалобу в парламент после того, как от нее самой потребовали уйти в отставку, при этом не далее как в пятницу Болуарте получала уведомление о продлении расследования ее дела на восемь месяцев.Специальная группа прокуроров по борьбе с коррупцией во власти Eficcop и Группа расследования преступлений высокой сложности начали операцию "Валькирия V" в рамках расследования "Дела прокурора и ее силового руководства". Утром в понедельник обыски прошли в штаб-квартире генпрокуратуры, а также в офисах и домах советников Бенавидес, один из них был задержан и арестован.В настоящий момент Бенавидес находится в штаб-квартире прокуратуры, куда ее вызвали для экстренного заседания в связи с обвинениями Eficcop. Антикоррупционная служба расследует предполагаемую преступную организацию, которая пыталась оказывать влияние на кадровые решения конгрессменов касательно Национального совета юстиции, назначение омбудсмена и смещение с должности бывшего генпрокурора Зорайды Авалос, все это — предположительно под руководством Бенавидес и с целью сохранения за ней должности генерального прокурора.Протесты в Перу вспыхнули в декабре 2022 года после ареста уже экс-президента Педро Кастильо. Во время манифестаций погибли более 60 человек. Протестующие требовали отставки нового президента Дины Болуарте, роспуска конгресса, принятия новой конституции и скорейших выборов главы государства. Генпрокуратура Перу начала расследование против Болуарте и премьера Альберто Отаролы, квалифицировав гибель людей в результате беспорядков как геноцид.
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перу, дина болуарте, педро кастильо, генеральная прокуратура рф, в мире
Перу, Дина Болуарте, Педро Кастильо, Генеральная прокуратура РФ, В мире
Президент Перу ответила на обвинения в убийствах

Глава Перу Болуарте ответила на обвинения генпрокурора в убийствах на протестах

© AP Photo / Guadalupe PardoПрезидент Перу Дина Болуарте
Президент Перу Дина Болуарте - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Guadalupe Pardo
Президент Перу Дина Болуарте. Архивное фото
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МЕХИКО, 28 ноя - РИА Новости. Президент Перу Дина Болуарте, которую генпрокурор ранее обвинила в убийствах при подавлении протестов, назвала подлым политическим маневром использование имен погибших сограждан для отвлечения внимания от преступлений, предположительно совершенных генпрокурором Патрисией Бенавидес и ее советниками.
«

"Мы осуждаем подлый политический маневр, при котором память о погибших соотечественниках используется для отвлечения внимания от весьма серьезной жалобы на самого прокурора страны, на которую она должна ответить соответствующим органам соответствующим образом, ясно и точно", - заявила президент в обращении, которое опубликовала в социальных сетях ее администрация.

Генеральный прокурор Перу Патрисия Бенавидес, которую обвинили в управлении преступным сообществом, после обысков у ее советников и задержания одного из них заявила, что направила конгрессу конституционную жалобу в отношении президента Дины Болуарте о квалифицированном убийстве и обвинила антикоррупционное ведомство в политической ангажированности и попытке затруднить работу генпрокуратуры.
По словам президента, "подозрительно и серьезно" то, что Бенавидес направила жалобу в парламент после того, как от нее самой потребовали уйти в отставку, при этом не далее как в пятницу Болуарте получала уведомление о продлении расследования ее дела на восемь месяцев.
Специальная группа прокуроров по борьбе с коррупцией во власти Eficcop и Группа расследования преступлений высокой сложности начали операцию "Валькирия V" в рамках расследования "Дела прокурора и ее силового руководства". Утром в понедельник обыски прошли в штаб-квартире генпрокуратуры, а также в офисах и домах советников Бенавидес, один из них был задержан и арестован.
В настоящий момент Бенавидес находится в штаб-квартире прокуратуры, куда ее вызвали для экстренного заседания в связи с обвинениями Eficcop. Антикоррупционная служба расследует предполагаемую преступную организацию, которая пыталась оказывать влияние на кадровые решения конгрессменов касательно Национального совета юстиции, назначение омбудсмена и смещение с должности бывшего генпрокурора Зорайды Авалос, все это — предположительно под руководством Бенавидес и с целью сохранения за ней должности генерального прокурора.
Протесты в Перу вспыхнули в декабре 2022 года после ареста уже экс-президента Педро Кастильо. Во время манифестаций погибли более 60 человек. Протестующие требовали отставки нового президента Дины Болуарте, роспуска конгресса, принятия новой конституции и скорейших выборов главы государства. Генпрокуратура Перу начала расследование против Болуарте и премьера Альберто Отаролы, квалифицировав гибель людей в результате беспорядков как геноцид.
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ПеруДина БолуартеПедро КастильоГенеральная прокуратура РФВ мире
 
 
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