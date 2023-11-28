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В Керчи заработала паромная переправа - РИА Новости, 28.11.2023
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10:17 28.11.2023 (обновлено: 10:29 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/pereprava-1912290279.html
В Керчи заработала паромная переправа
В Керчи заработала паромная переправа - РИА Новости, 28.11.2023
В Керчи заработала паромная переправа
Керченская паромная переправа, работа которой была приостановлена по погодным условиям в воскресенье, заработала утром во вторник, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:17
2023-11-28T10:29
керчь
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Керченская паромная переправа, работа которой была приостановлена по погодным условиям в воскресенье, заработала утром во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота."Утром во вторник переправа заработала. Переправа была остановлена из-за непогоды в воскресенье", - сообщили в пресс-службе.Средиземноморский циклон принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду и в Крым: многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, а на море сильный шторм, заливающий волнами прибрежные районы.
https://ria.ru/20231128/podtopleniya-1912276092.html
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керчь, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Керчь, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
В Керчи заработала паромная переправа

В Керчи заработала закрытая с воскресенья паромная переправа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаром в Керченском проливе
Паром в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Паром в Керченском проливе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Керченская паромная переправа, работа которой была приостановлена по погодным условиям в воскресенье, заработала утром во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
"Утром во вторник переправа заработала. Переправа была остановлена из-за непогоды в воскресенье", - сообщили в пресс-службе.
Средиземноморский циклон принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду и в Крым: многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, а на море сильный шторм, заливающий волнами прибрежные районы.
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КерчьФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
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