https://ria.ru/20231128/pereprava-1912290279.html
В Керчи заработала паромная переправа
В Керчи заработала паромная переправа - РИА Новости, 28.11.2023
В Керчи заработала паромная переправа
Керченская паромная переправа, работа которой была приостановлена по погодным условиям в воскресенье, заработала утром во вторник, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:17
2023-11-28T10:17
2023-11-28T10:29
керчь
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Керченская паромная переправа, работа которой была приостановлена по погодным условиям в воскресенье, заработала утром во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота."Утром во вторник переправа заработала. Переправа была остановлена из-за непогоды в воскресенье", - сообщили в пресс-службе.Средиземноморский циклон принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду и в Крым: многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, а на море сильный шторм, заливающий волнами прибрежные районы.
https://ria.ru/20231128/podtopleniya-1912276092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
Керчь, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
В Керчи заработала паромная переправа
В Керчи заработала закрытая с воскресенья паромная переправа
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Керченская паромная переправа, работа которой была приостановлена по погодным условиям в воскресенье, заработала утром во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
"Утром во вторник переправа заработала. Переправа была остановлена из-за непогоды в воскресенье", - сообщили в пресс-службе.
Средиземноморский циклон принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду и в Крым: многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, а на море сильный шторм, заливающий волнами прибрежные районы.
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