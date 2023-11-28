https://ria.ru/20231128/pereprava-1912290279.html

В Керчи заработала паромная переправа

В Керчи заработала паромная переправа - РИА Новости, 28.11.2023

В Керчи заработала паромная переправа

Керченская паромная переправа, работа которой была приостановлена по погодным условиям в воскресенье, заработала утром во вторник, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:17

2023-11-28T10:17

2023-11-28T10:29

керчь

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Керченская паромная переправа, работа которой была приостановлена по погодным условиям в воскресенье, заработала утром во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота."Утром во вторник переправа заработала. Переправа была остановлена из-за непогоды в воскресенье", - сообщили в пресс-службе.Средиземноморский циклон принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду и в Крым: многие села обесточены, повалены деревья, есть повреждения газопроводов, а на море сильный шторм, заливающий волнами прибрежные районы.

https://ria.ru/20231128/podtopleniya-1912276092.html

керчь

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

керчь, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)