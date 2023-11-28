https://ria.ru/20231128/pereprava-1912284501.html
Керченская паромная переправа не работает уже третий день
Керченская паромная переправа не работает уже третий день - РИА Новости, 28.11.2023
Керченская паромная переправа не работает уже третий день
Керченская паромная переправа не работает уже третий день, сообщил минтранс республики Крым. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:40
2023-11-28T09:40
2023-11-28T09:57
керченская паромная переправа
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884655304_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_32d3c190fc7f3eb20d56110dfec8a820.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Керченская паромная переправа не работает уже третий день, сообщил минтранс республики Крым."Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Перевозка автотранспорта, пассажиров, вагонов и грузов не осуществляется", - говорится в сообщении ведомства.Работа переправы была приостановлена из-за непогоды в воскресенье, 26 ноября.
https://ria.ru/20231128/energosnabzhenie-1912274373.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884655304_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_f9e38792eb937460427ba704d7212203.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, общество
Керченская паромная переправа, Общество
Керченская паромная переправа не работает уже третий день
Минтранс Крыма: Керченская паромная переправа не работает третий день