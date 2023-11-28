https://ria.ru/20231128/pereprava-1912284501.html

Керченская паромная переправа не работает уже третий день

Керченская паромная переправа не работает уже третий день - РИА Новости, 28.11.2023

Керченская паромная переправа не работает уже третий день

Керченская паромная переправа не работает уже третий день, сообщил минтранс республики Крым. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:40

2023-11-28T09:40

2023-11-28T09:57

керченская паромная переправа

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Керченская паромная переправа не работает уже третий день, сообщил минтранс республики Крым."Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Перевозка автотранспорта, пассажиров, вагонов и грузов не осуществляется", - говорится в сообщении ведомства.Работа переправы была приостановлена из-за непогоды в воскресенье, 26 ноября.

https://ria.ru/20231128/energosnabzhenie-1912274373.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

керченская паромная переправа, общество