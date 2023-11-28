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Керченская паромная переправа не работает уже третий день - РИА Новости, 28.11.2023
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09:40 28.11.2023 (обновлено: 09:57 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/pereprava-1912284501.html
Керченская паромная переправа не работает уже третий день
Керченская паромная переправа не работает уже третий день - РИА Новости, 28.11.2023
Керченская паромная переправа не работает уже третий день
Керченская паромная переправа не работает уже третий день, сообщил минтранс республики Крым. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:40
2023-11-28T09:57
керченская паромная переправа
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Керченская паромная переправа не работает уже третий день, сообщил минтранс республики Крым."Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Перевозка автотранспорта, пассажиров, вагонов и грузов не осуществляется", - говорится в сообщении ведомства.Работа переправы была приостановлена из-за непогоды в воскресенье, 26 ноября.
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керченская паромная переправа, общество
Керченская паромная переправа, Общество
Керченская паромная переправа не работает уже третий день

Минтранс Крыма: Керченская паромная переправа не работает третий день

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПаром на Керченской переправе
Паром на Керченской переправе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Паром на Керченской переправе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Керченская паромная переправа не работает уже третий день, сообщил минтранс республики Крым.
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Перевозка автотранспорта, пассажиров, вагонов и грузов не осуществляется", - говорится в сообщении ведомства.
Работа переправы была приостановлена из-за непогоды в воскресенье, 26 ноября.
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Керченская паромная переправаОбщество
 
 
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