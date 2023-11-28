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Гуманитарное перемирие в секторе Газа продлили на два дня - РИА Новости, 28.11.2023
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00:36 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/peremirie-1912254520.html
Гуманитарное перемирие в секторе Газа продлили на два дня
Гуманитарное перемирие в секторе Газа продлили на два дня - РИА Новости, 28.11.2023
Гуманитарное перемирие в секторе Газа продлили на два дня
Гуманитарное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, вступившее в силу 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск),... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T00:36
2023-11-28T00:36
израиль
россия
катар
в мире
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 28 ноя - РИА Новости. Гуманитарное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, вступившее в силу 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), продлено с утра вторника еще на два дня. В понедельник вечером МИД Катара заявил о достижении договорённости о продлении гуманитарного перемирия на два дня. Таким образом, перемирие будет действовать до 30 ноября. ХАМАС заявил, что обновленное перемирие будет действовать на тех же условиях. В рамках обновленного перемирия в течение двух дней ожидается освобождение 20 израильских заложников из сектора Газа в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск). Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231127/stoltenberg-1912122333.html
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израиль, россия, катар, в мире, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Катар, В мире, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гуманитарное перемирие в секторе Газа продлили на два дня

МИД Катара: гуманитарное перемирие в Газе продлили на два дня, до 30 ноября

© AP Photo / Abed KhaledПалестинцы покидают разрушенные районы Газы
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Палестинцы покидают разрушенные районы Газы. Архивное фото
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КАИР, 28 ноя - РИА Новости. Гуманитарное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, вступившее в силу 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), продлено с утра вторника еще на два дня.
В понедельник вечером МИД Катара заявил о достижении договорённости о продлении гуманитарного перемирия на два дня. Таким образом, перемирие будет действовать до 30 ноября.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Столтенберг призвал продлить перемирие в секторе Газа
Вчера, 14:10
ХАМАС заявил, что обновленное перемирие будет действовать на тех же условиях.
В рамках обновленного перемирия в течение двух дней ожидается освобождение 20 израильских заложников из сектора Газа в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск).
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Израиль заявил, что после перемирия будет воевать масштабнее и интенсивнее
Вчера, 22:32
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Министр иностранных дел и по делам экспатриантов Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
МИД Иордании назвал действия Израиля в Газе геноцидом
Вчера, 17:32
 
ИзраильРоссияКатарВ миреВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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