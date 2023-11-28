https://ria.ru/20231128/pentagon-1912508197.html

СМИ: Пентагону нечем оплатить наращивание группировки на Ближнем Востоке

СМИ: Пентагону нечем оплатить наращивание группировки на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.11.2023

СМИ: Пентагону нечем оплатить наращивание группировки на Ближнем Востоке

Министерство обороны США не располагает достаточными средствами для наращивания военной мощи на Ближнем Востоке, пишет во вторник газета Politico, не раскрывая... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T22:48

2023-11-28T22:48

2023-11-28T23:34

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США не располагает достаточными средствами для наращивания военной мощи на Ближнем Востоке, пишет во вторник газета Politico, не раскрывая источник этой информации. Как напоминает издание, Пентагон на фоне эскалации палестино-израильского конфликта распорядился об отправке в регионе дополнительной авианосной ударной группы, средств ПВО, истребителей и сотен американских военнослужащих. Однако отсутствие консенсуса в Конгрессе по вопросу одобрения финансирования на текущий год стало то, что у минобороны США "нет денег, чтобы оплатить наращивание присутствия своих сил" на Ближнем Востоке. Как следует из публикации, в распоряжении Пентагона сегодня имеются лишь ограниченные средства, выделенные в рамках бюджета за предыдущий финансовый год, тогда как постоянный бюджет на текущий год по-прежнему не принят.Согласно заявлению представителя американского военного ведомства Криса Шервуда, слова которого приводит издание, ситуация на Ближнем Востоке потребовала "мер экстраординарного характера". Из-за этого, добавляет он, Пентагону пришлось перераспределить средства из других статей расходов, сократив ассигнования на подготовку, развертывание и обучение сил. По этой причине ряд программ минобороны США может ждать "сокращение или отмена", утверждает Шервуд."Текущие события привели к пересмотру ряда предложений, использованных при разработке президентского запроса на бюджет на 2024 финансовый год. В частности, ни запрос на основной бюджет, ни дополнительный запрос на 2024 год не включали финансирование операций США, связанных с Израилем", - признал представитель Пентагона.

https://ria.ru/20231128/pentagon-1912507802.html

https://ria.ru/20231128/razvedpolety-1912509652.html

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в мире, ближний восток, министерство обороны сша, politico, сша