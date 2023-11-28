https://ria.ru/20231128/pentagon-1912507802.html

Пентагон объяснил отсутствие данных о помощи Израилю

Пентагон объяснил отсутствие данных о помощи Израилю - РИА Новости, 28.11.2023

Пентагон объяснил отсутствие данных о помощи Израилю

Отсутствие данных о военной помощи Израилю со стороны США связано со "сложностью методов" поставок оружия, которые не аналогичны поддержке Украины, заявил во... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T22:44

2023-11-28T22:44

2023-11-28T22:44

в мире

израиль

патрик райдер

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Отсутствие данных о военной помощи Израилю со стороны США связано со "сложностью методов" поставок оружия, которые не аналогичны поддержке Украины, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Это частично связано со сложностью методов, которыми мы его поставляем", - сообщил он журналистам на вопрос о причинах отсутствия данных о поставках оружия Израилю со стороны США. Райдер отметил, что США отправляют оружие в рамках иностранного финансирования военных поставок, действующих соглашений с Израилем, а также поставляют вооружения со своих армейских складов, расположенных на Ближнем Востоке и из других запасов. "Так что это не то же самое, что и наши поставки помощи Украине", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231127/strategiya-1912240111.html

израиль

сша

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в мире, израиль, патрик райдер, пентагон, сша, украина