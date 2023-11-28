https://ria.ru/20231128/pentagon-1912507802.html
Пентагон объяснил отсутствие данных о помощи Израилю
Пентагон объяснил отсутствие данных о помощи Израилю - РИА Новости, 28.11.2023
Пентагон объяснил отсутствие данных о помощи Израилю
Отсутствие данных о военной помощи Израилю со стороны США связано со "сложностью методов" поставок оружия, которые не аналогичны поддержке Украины, заявил во... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T22:44
2023-11-28T22:44
2023-11-28T22:44
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Отсутствие данных о военной помощи Израилю со стороны США связано со "сложностью методов" поставок оружия, которые не аналогичны поддержке Украины, заявил во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Это частично связано со сложностью методов, которыми мы его поставляем", - сообщил он журналистам на вопрос о причинах отсутствия данных о поставках оружия Израилю со стороны США. Райдер отметил, что США отправляют оружие в рамках иностранного финансирования военных поставок, действующих соглашений с Израилем, а также поставляют вооружения со своих армейских складов, расположенных на Ближнем Востоке и из других запасов. "Так что это не то же самое, что и наши поставки помощи Украине", - подчеркнул он.
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в мире, израиль, патрик райдер, пентагон, сша, украина
В мире, Израиль, Патрик Райдер, Пентагон, США, Украина
Пентагон объяснил отсутствие данных о помощи Израилю
Пентагон объяснил отсутствие данных о помощи Израилю сложностью методов поставок