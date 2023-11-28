https://ria.ru/20231128/pensionery-1912468626.html
Пенсионеры в Королеве осваивают сапбординг и верховую езду
Пенсионеры в Королеве осваивают сапбординг и верховую езду - РИА Новости, 28.11.2023
Пенсионеры в Королеве осваивают сапбординг и верховую езду
В рамках программы "Активное долголетие" пенсионеры из подмосковного Королева осваивают сапбординг, верховую езду и другие занятия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:30
2023-11-28T18:30
2023-11-28T18:30
королев
общество
пенсионеры
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В рамках программы "Активное долголетие" пенсионеры из подмосковного Королева осваивают сапбординг, верховую езду и другие занятия, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Участники программы могут выбрать занятие на любой вкус – танцы, пение, плавание, скандинавская ходьба, йога, уроки вязания и компьютерной грамотности, самые разные мастер-классы и лекции. А тем, кому мало традиционных занятий, в Королеве предлагают сапбординг, иппотерапию, нейрогимнастику, куклотерапию и сказкотерапию. Для участников программы в городе открыто два клуба, в которых можно не только посещать занятия по расписанию, но и просто отдохнуть и пообщаться, поиграть в теннис и настольные игры и даже спеть в караоке. Участниками программы в Королеве стали уже более семи тысяч человек.
https://ria.ru/20231121/proekt_shag-1910781008.html
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королев, общество, пенсионеры, московская область (подмосковье)
Королев, Общество, Пенсионеры, Московская область (Подмосковье)