https://ria.ru/20231128/palets-1912505264.html

В США женщина подала в суд на кафе после обнаружения в салате части пальца

В США женщина подала в суд на кафе после обнаружения в салате части пальца - РИА Новости, 28.11.2023

В США женщина подала в суд на кафе после обнаружения в салате части пальца

Жительница американского штата Коннектикут подала судебный иск против американской сети быстрого питания Chopt после того, как обнаружила часть человеческого... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T22:17

2023-11-28T22:17

2023-11-28T22:17

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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Жительница американского штата Коннектикут подала судебный иск против американской сети быстрого питания Chopt после того, как обнаружила часть человеческого пальца в своем салате, сообщает телеканал CBS News. "Клиентка подала судебный иск против сети быстрого питания Chopt из-за салата, который, по ее утверждению, содержал часть пальца менеджера", - говорится в публикации. Как отмечается, женщина приобрела в одной из точек сети закусочных салат и в ходе трапезы поняла, что жевала фрагмент человеческого пальца, смешанного с другими ингредиентами салата. Согласно тексту иска, причиной произошедшего стали действия менеджера точки общественного питания, которая по неосторожности нанесла себе увечья во время приготовления еды. Позднее сотрудница общепита обратилась в больницу за необходимой медицинской помощью, однако часть отрезанного пальца осталась в салате и была позднее подана клиенту. В иске клиентка утверждает, что из-за случившегося пережила шок, панические атаки, мигрень, психическое расстройство, тошноту и другие последствия, требуя с заведения компенсации ущерба. Как отмечает телеканал, ранее в США уже происходили подобные случая в различных американских штатах, включая Калифорнию, Мичиган, Флориду и Северную Каролину.

https://ria.ru/20231102/otravlenie-1906869850.html

https://ria.ru/20231113/otravlenie-1909029348.html

коннектикут

сша

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в мире, коннектикут, сша, калифорния