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В США женщина подала в суд на кафе после обнаружения в салате части пальца - РИА Новости, 28.11.2023
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22:17 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/palets-1912505264.html
В США женщина подала в суд на кафе после обнаружения в салате части пальца
В США женщина подала в суд на кафе после обнаружения в салате части пальца - РИА Новости, 28.11.2023
В США женщина подала в суд на кафе после обнаружения в салате части пальца
Жительница американского штата Коннектикут подала судебный иск против американской сети быстрого питания Chopt после того, как обнаружила часть человеческого... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T22:17
2023-11-28T22:17
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Жительница американского штата Коннектикут подала судебный иск против американской сети быстрого питания Chopt после того, как обнаружила часть человеческого пальца в своем салате, сообщает телеканал CBS News. "Клиентка подала судебный иск против сети быстрого питания Chopt из-за салата, который, по ее утверждению, содержал часть пальца менеджера", - говорится в публикации. Как отмечается, женщина приобрела в одной из точек сети закусочных салат и в ходе трапезы поняла, что жевала фрагмент человеческого пальца, смешанного с другими ингредиентами салата. Согласно тексту иска, причиной произошедшего стали действия менеджера точки общественного питания, которая по неосторожности нанесла себе увечья во время приготовления еды. Позднее сотрудница общепита обратилась в больницу за необходимой медицинской помощью, однако часть отрезанного пальца осталась в салате и была позднее подана клиенту. В иске клиентка утверждает, что из-за случившегося пережила шок, панические атаки, мигрень, психическое расстройство, тошноту и другие последствия, требуя с заведения компенсации ущерба. Как отмечает телеканал, ранее в США уже происходили подобные случая в различных американских штатах, включая Калифорнию, Мичиган, Флориду и Северную Каролину.
https://ria.ru/20231102/otravlenie-1906869850.html
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в мире, коннектикут, сша, калифорния
В мире, Коннектикут, США, Калифорния
В США женщина подала в суд на кафе после обнаружения в салате части пальца

CBS News: американка подала в суд на кафе после обнаружения в блюде части пальца

CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
Автомобиль скорой помощи в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 ноя - РИА Новости. Жительница американского штата Коннектикут подала судебный иск против американской сети быстрого питания Chopt после того, как обнаружила часть человеческого пальца в своем салате, сообщает телеканал CBS News.
«
"Клиентка подала судебный иск против сети быстрого питания Chopt из-за салата, который, по ее утверждению, содержал часть пальца менеджера", - говорится в публикации.
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Как отмечается, женщина приобрела в одной из точек сети закусочных салат и в ходе трапезы поняла, что жевала фрагмент человеческого пальца, смешанного с другими ингредиентами салата.
Согласно тексту иска, причиной произошедшего стали действия менеджера точки общественного питания, которая по неосторожности нанесла себе увечья во время приготовления еды. Позднее сотрудница общепита обратилась в больницу за необходимой медицинской помощью, однако часть отрезанного пальца осталась в салате и была позднее подана клиенту.
В иске клиентка утверждает, что из-за случившегося пережила шок, панические атаки, мигрень, психическое расстройство, тошноту и другие последствия, требуя с заведения компенсации ущерба.
Как отмечает телеканал, ранее в США уже происходили подобные случая в различных американских штатах, включая Калифорнию, Мичиган, Флориду и Северную Каролину.
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