https://ria.ru/20231128/pakistan-1912287604.html
В Пакистане отказались провести в суде открытое слушание дела экс-премьера
В Пакистане отказались провести в суде открытое слушание дела экс-премьера - РИА Новости, 28.11.2023
В Пакистане отказались провести в суде открытое слушание дела экс-премьера
Власти Пакистана отказались провести в суде открытое слушание по делу о разглашении гостайны в отношении экс-премьера, председателя партии "Техрик-е-Инсаф"... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:02
2023-11-28T10:02
2023-11-28T10:07
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя – РИА Новости. Власти Пакистана отказались провести в суде открытое слушание по делу о разглашении гостайны в отношении экс-премьера, председателя партии "Техрик-е-Инсаф" Имрана Хана из-за "серьезной угрозы безопасности", сообщает издание Dawn. Высокий суд Исламабада на прошлой неделе постановил, что проведение суда над Ханом в помещении тюрьмы является незаконным, и приказал возобновить слушания в открытом судебном заседании. Однако во вторник власти тюрьмы Адиала, где содержится экс-премьер, представили суду отчет, в котором говорится, что тот не может быть доставлен в суд из-за "серьезной угрозы безопасности". После этого специальный суд объявил, что судебный процесс над Имраном Ханом и вице-председателем партии Шахом Махмудом Куреши по делу о разглашении гостайны будет проводиться в тюрьме Адиала. Возбужденное в отношении Хана и Куреши дело о разглашении гостайны касается секретной телеграммы, содержащей информацию о том, что американские власти, недовольные нейтральной позицией пакистанского премьера в отношении спецоперации РФ на Украине, якобы хотели, чтобы правительство Пакистана сместило Хана с поста. Взамен они якобы обещали установить "более теплые отношения" со страной, пригрозив изоляцией. Телеграмма была направлена в Исламабад послом Пакистана в Вашингтоне в начале прошлого года. Обвинение утверждает, что Хан и его помощники раскрыли содержание этой телеграммы неуполномоченным лицам и "исказили факты для достижения своих скрытых мотивов и личной выгоды". Также было отмечено, что бывший премьер-министр незаконно хранил копию документа. По словам юристов, согласно пакистанскому закону о государственной тайне, виновный может быть приговорен к тюремному заключению на срок от двух до 14 лет или даже к смертной казни.
https://ria.ru/20230805/pakistan-1888361784.html
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в мире, пакистан, исламабад, россия, имран хан, техрик-е-инсаф
В мире, Пакистан, Исламабад, Россия, Имран Хан, Техрик-е-Инсаф
В Пакистане отказались провести в суде открытое слушание дела экс-премьера
Власти Пакистана отказались провести в суде открытое слушание дела экс-премьера
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноя – РИА Новости.
Власти Пакистана отказались провести в суде открытое слушание по делу о разглашении гостайны в отношении экс-премьера, председателя партии "Техрик-е-Инсаф" Имрана Хана из-за "серьезной угрозы безопасности", сообщает издание Dawn
.
Высокий суд Исламабада на прошлой неделе постановил, что проведение суда над Ханом в помещении тюрьмы является незаконным, и приказал возобновить слушания в открытом судебном заседании.
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Однако во вторник власти тюрьмы Адиала, где содержится экс-премьер, представили суду отчет, в котором говорится, что тот не может быть доставлен в суд из-за "серьезной угрозы безопасности". После этого специальный суд объявил, что судебный процесс над Имраном Ханом и вице-председателем партии Шахом Махмудом Куреши по делу о разглашении гостайны будет проводиться в тюрьме Адиала.
Возбужденное в отношении Хана и Куреши дело о разглашении гостайны касается секретной телеграммы, содержащей информацию о том, что американские власти, недовольные нейтральной позицией пакистанского премьера в отношении спецоперации РФ на Украине, якобы хотели, чтобы правительство Пакистана сместило Хана с поста. Взамен они якобы обещали установить "более теплые отношения" со страной, пригрозив изоляцией. Телеграмма была направлена в Исламабад послом Пакистана в Вашингтоне в начале прошлого года.
Обвинение утверждает, что Хан и его помощники раскрыли содержание этой телеграммы неуполномоченным лицам и "исказили факты для достижения своих скрытых мотивов и личной выгоды". Также было отмечено, что бывший премьер-министр незаконно хранил копию документа. По словам юристов, согласно пакистанскому закону о государственной тайне, виновный может быть приговорен к тюремному заключению на срок от двух до 14 лет или даже к смертной казни.
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