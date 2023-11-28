https://ria.ru/20231128/otsenka-1912420574.html

"Огромная ошибка": в США испугались рокового просчета по России

"Огромная ошибка": в США испугались рокового просчета по России - РИА Новости, 28.11.2023

"Огромная ошибка": в США испугались рокового просчета по России

Разведка США совершила серьезную ошибку, недооценив военную мощь России перед началом спецоперации, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T16:36

2023-11-28T16:36

2023-11-28T16:36

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технологии

сша

россия

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Разведка США совершила серьезную ошибку, недооценив военную мощь России перед началом спецоперации, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это самая большая из когда-либо совершенных ошибок разведки. Речь шла о том, что российская армия, например, не умеет воевать, у нее слабое командование, отсутствует мотивация. Это повторялось как мантра. <…> Всем очевидно, что это неправда", — отметил он.Джонсон добавил, что высокопоставленные чиновники США настолько поверили в это, что уже не готовы услышать правду.Ранее сообщалось, что, по данным рейтинга стран с самыми мощными вооруженными силами, составленного изданием U.S. News & World Report, российская армия обошла ВС США и стала сильнейшей в мире.

https://ria.ru/20231128/nakazanie-1912371399.html

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в мире, технологии, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру)