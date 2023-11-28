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"Огромная ошибка": в США испугались рокового просчета по России - РИА Новости, 28.11.2023
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16:36 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/otsenka-1912420574.html
"Огромная ошибка": в США испугались рокового просчета по России
"Огромная ошибка": в США испугались рокового просчета по России - РИА Новости, 28.11.2023
"Огромная ошибка": в США испугались рокового просчета по России
Разведка США совершила серьезную ошибку, недооценив военную мощь России перед началом спецоперации, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:36
2023-11-28T16:36
в мире
технологии
сша
россия
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Разведка США совершила серьезную ошибку, недооценив военную мощь России перед началом спецоперации, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это самая большая из когда-либо совершенных ошибок разведки. Речь шла о том, что российская армия, например, не умеет воевать, у нее слабое командование, отсутствует мотивация. Это повторялось как мантра. &lt;…&gt; Всем очевидно, что это неправда", — отметил он.Джонсон добавил, что высокопоставленные чиновники США настолько поверили в это, что уже не готовы услышать правду.Ранее сообщалось, что, по данным рейтинга стран с самыми мощными вооруженными силами, составленного изданием U.S. News &amp; World Report, российская армия обошла ВС США и стала сильнейшей в мире.
https://ria.ru/20231128/nakazanie-1912371399.html
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в мире, технологии, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Технологии, США, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Огромная ошибка": в США испугались рокового просчета по России

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: США недооценили Россию перед началом спецоперации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец
Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Разведка США совершила серьезную ошибку, недооценив военную мощь России перед началом спецоперации, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Это самая большая из когда-либо совершенных ошибок разведки. Речь шла о том, что российская армия, например, не умеет воевать, у нее слабое командование, отсутствует мотивация. Это повторялось как мантра. <…> Всем очевидно, что это неправда", — отметил он.
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Джонсон добавил, что высокопоставленные чиновники США настолько поверили в это, что уже не готовы услышать правду.
Ранее сообщалось, что, по данным рейтинга стран с самыми мощными вооруженными силами, составленного изданием U.S. News & World Report, российская армия обошла ВС США и стала сильнейшей в мире.
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В миреТехнологииСШАРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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