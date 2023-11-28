https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912336060.html

Жена Буданова вовремя обратилась к врачу с отравлением, пишут СМИ

Жена Буданова вовремя обратилась к врачу с отравлением, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2023

Жена Буданова вовремя обратилась к врачу с отравлением, пишут СМИ

Жена начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна Буданова, которую, как сообщают СМИ, отравили тяжелыми металлами,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:02

2023-11-28T13:02

2023-11-28T13:43

в мире

кирилл буданов

министерство обороны украины

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Жена начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна Буданова, которую, как сообщают СМИ, отравили тяжелыми металлами, могла столкнуться с более серьезными последствиями отравления, если бы позже обратилась к врачу, сообщает газета Kyiv Post со ссылкой на источник. Ранее во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По словам источника, Буданова вовремя обратилась к врачу. "Через неделю последствия были бы более тяжелыми", - добавил он.

https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912326099.html

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в мире, кирилл буданов, министерство обороны украины