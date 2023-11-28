Рейтинг@Mail.ru
Жена Буданова вовремя обратилась к врачу с отравлением, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 28.11.2023 (обновлено: 13:43 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912336060.html
Жена Буданова вовремя обратилась к врачу с отравлением, пишут СМИ
Жена Буданова вовремя обратилась к врачу с отравлением, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2023
Жена Буданова вовремя обратилась к врачу с отравлением, пишут СМИ
Жена начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна Буданова, которую, как сообщают СМИ, отравили тяжелыми металлами,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:02
2023-11-28T13:43
в мире
кирилл буданов
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912345500_0:128:1201:803_1920x0_80_0_0_456a267e65be92e5521ebfd4732a38c1.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Жена начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна Буданова, которую, как сообщают СМИ, отравили тяжелыми металлами, могла столкнуться с более серьезными последствиями отравления, если бы позже обратилась к врачу, сообщает газета Kyiv Post со ссылкой на источник. Ранее во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице. По словам источника, Буданова вовремя обратилась к врачу. "Через неделю последствия были бы более тяжелыми", - добавил он.
https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912326099.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912345500_0:15:1201:915_1920x0_80_0_0_e391828e6382daf6c7f07be08c0b8442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кирилл буданов, министерство обороны украины
В мире, Кирилл Буданов, Министерство обороны Украины
Жена Буданова вовремя обратилась к врачу с отравлением, пишут СМИ

Kyiv Post: жена Буданова вовремя обратилась к врачу с отравлением

© Фото со страницы Марианны Будановой в соцсетиМарианна Буданова
Марианна Буданова
© Фото со страницы Марианны Будановой в соцсети
Марианна Буданова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Жена начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова Марианна Буданова, которую, как сообщают СМИ, отравили тяжелыми металлами, могла столкнуться с более серьезными последствиями отравления, если бы позже обратилась к врачу, сообщает газета Kyiv Post со ссылкой на источник.
Ранее во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену Буданова отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице.
По словам источника, Буданова вовремя обратилась к врачу. "Через неделю последствия были бы более тяжелыми", - добавил он.
Автомобиль скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
СМИ сообщили об отравлении подчиненных Буданова тяжелыми металлами
12:30
 
В миреКирилл БудановМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала