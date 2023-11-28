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СМИ сообщили об отравлении подчиненных Буданова тяжелыми металлами - РИА Новости, 28.11.2023
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12:30 28.11.2023 (обновлено: 17:22 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912326099.html
СМИ сообщили об отравлении подчиненных Буданова тяжелыми металлами
СМИ сообщили об отравлении подчиненных Буданова тяжелыми металлами - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ сообщили об отравлении подчиненных Буданова тяжелыми металлами
У нескольких сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения, сообщает РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:30
2023-11-28T17:22
в мире
украина
кирилл буданов
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. У нескольких сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в силовом блоке.Ранее во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице, идет расследование по поводу вероятной попытки убийства. &quot;По жене Буданова (отравление. — Прим. ред.) — правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление. Скорее всего, отравили через еду&quot;, — приводит слова источника издание.Также, как передает издание, отравление тяжелыми металлами подтвердилось еще у нескольких сотрудников военной разведки. "Поскольку жена Буданова небольшая, с маленьким весом, (симптомы отравления. — Прим. ред.) проявились у нее быстрее. (Остальные сотрудники ГУР. — Прим. ред.) они просто огромные, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", — сообщили источники.
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в мире, украина, кирилл буданов
В мире, Украина, Кирилл Буданов
СМИ сообщили об отравлении подчиненных Буданова тяжелыми металлами

Украинская правда: у подчиненных Буданова выявили отравление тяжелыми металлами

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. У нескольких сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в силовом блоке.
Ранее во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице, идет расследование по поводу вероятной попытки убийства.
«

"По жене Буданова (отравление. — Прим. ред.) — правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление. Скорее всего, отравили через еду", — приводит слова источника издание.

Также, как передает издание, отравление тяжелыми металлами подтвердилось еще у нескольких сотрудников военной разведки. "Поскольку жена Буданова небольшая, с маленьким весом, (симптомы отравления. — Прим. ред.) проявились у нее быстрее. (Остальные сотрудники ГУР. — Прим. ред.) они просто огромные, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", — сообщили источники.
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