https://ria.ru/20231128/otravlenie-1912326099.html
СМИ сообщили об отравлении подчиненных Буданова тяжелыми металлами
СМИ сообщили об отравлении подчиненных Буданова тяжелыми металлами - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ сообщили об отравлении подчиненных Буданова тяжелыми металлами
У нескольких сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения, сообщает РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:30
2023-11-28T12:30
2023-11-28T17:22
в мире
украина
кирилл буданов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151544/75/1515447533_0:66:3408:1983_1920x0_80_0_0_2115ede433483cbcd063dee5d331c8c5.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. У нескольких сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в силовом блоке.Ранее во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице, идет расследование по поводу вероятной попытки убийства. "По жене Буданова (отравление. — Прим. ред.) — правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление. Скорее всего, отравили через еду", — приводит слова источника издание.Также, как передает издание, отравление тяжелыми металлами подтвердилось еще у нескольких сотрудников военной разведки. "Поскольку жена Буданова небольшая, с маленьким весом, (симптомы отравления. — Прим. ред.) проявились у нее быстрее. (Остальные сотрудники ГУР. — Прим. ред.) они просто огромные, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", — сообщили источники.
https://ria.ru/20230620/obvinenie-1879310004.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151544/75/1515447533_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_bd5815661fa940853a2e0db278db2ee9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, кирилл буданов
В мире, Украина, Кирилл Буданов
СМИ сообщили об отравлении подчиненных Буданова тяжелыми металлами
Украинская правда: у подчиненных Буданова выявили отравление тяжелыми металлами
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
У нескольких сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами, все пострадавшие проходят курс лечения, сообщает во вторник издание
"Украинская правда" со ссылкой на свои источники в силовом блоке.
Ранее во вторник украинское издание "Бабель" со ссылкой на источник в украинской военной разведке сообщило, что жену главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице, идет расследование по поводу вероятной попытки убийства.
«
"По жене Буданова (отравление. — Прим. ред.) — правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление. Скорее всего, отравили через еду", — приводит слова источника издание.
Также, как передает издание, отравление тяжелыми металлами подтвердилось еще у нескольких сотрудников военной разведки. "Поскольку жена Буданова небольшая, с маленьким весом, (симптомы отравления. — Прим. ред.) проявились у нее быстрее. (Остальные сотрудники ГУР. — Прим. ред.) они просто огромные, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", — сообщили источники.
В Киеве обвинили Зеленского в сокрытии данных о судьбе Буданова и Залужного