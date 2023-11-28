https://ria.ru/20231128/orvi-1912312786.html
В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 28.11.2023
В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается во всех возрастных группах, прививки от гриппа в РФ сделали почти 75 миллионов человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T11:46
2023-11-28T11:46
2023-11-28T11:46
общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается во всех возрастных группах, прививки от гриппа в РФ сделали почти 75 миллионов человек, сообщила пресс-служба ведомства. "Рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ отмечается во всех возрастных группах. Причем тенденцию к росту уже четвертую неделю подряд демонстрирует вирусы гриппа. Нашим гражданам важно помнить, что вакцинация может предотвратить заболевание и развитие осложнений, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, у пожилых людей, детей и беременных женщин", - сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводятся в сообщении. В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа в России в настоящее время привито почти 75 миллионов человек, уточнили в пресс-службе. Кроме того, по итогам последней недели в России зарегистрировано свыше 79 тысяч случаев заболевания COVID-19, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20231107/gripp-1907845552.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ происходит во всех возрастных группах