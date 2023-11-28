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Баку вызвал послов США, ФРГ и Франции из-за незаконных финансовых операций

Баку вызвал послов США, ФРГ и Франции из-за незаконных финансовых операций - РИА Новости, 28.11.2023

Баку вызвал послов США, ФРГ и Франции из-за незаконных финансовых операций

В МИД Азербайджана вызвали временных поверенных в делах США и ФРГ, а также посла Франции в Баку — с дипломатами общались по поводу деятельности новостного... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:48

2023-11-28T13:48

2023-11-28T16:52

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БАКУ, 28 ноя — РИА Новости. В МИД Азербайджана вызвали временных поверенных в делах США и ФРГ, а также посла Франции в Баку — с дипломатами общались по поводу деятельности новостного портала AbzasMedia, говорится в сообщении ведомства."На встречах было отмечено, что новостной портал AbzasMedia при участии организаций, зарегистрированных в этих странах, осуществлял незаконные финансовые операции, а также посольства указанных стран были вовлечены в эту деятельность, в связи с чем было выражено серьезное недовольство этой деятельностью", — уточнили в МИД.Как утверждается в пресс-релизе, Агентство международного развития США (USAID), FreedomNow, New Democracy Fund и другие организации, нарушая правила предоставления грантов, незаконно переводили деньги в Азербайджан, используя это медиа.Согласно законодательству Азербайджана о грантовой деятельности, соответствующие договоры необходимо регистрировать. Выделять финансирование неаккредитованным правительством проектам запрещено. Вместе с тем, в соответствии с законом Азербайджана "О медиа", не допускается финансирование субъектов местных СМИ физическими или юридическими лицами зарубежных стран, а также госструктурами зарубежных стран.В Баку осудили "действия посольств и организаций указанных стран" и заявили дипломатам о возможных последствиях в рамках национального законодательства.

https://ria.ru/20231116/vizit-1909834699.html

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в мире, азербайджан, сша, германия