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В Кремле рассказали о контактах по линии ОПЕК+ - РИА Новости, 28.11.2023
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12:17 28.11.2023 (обновлено: 12:24 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/opek-1912321715.html
В Кремле рассказали о контактах по линии ОПЕК+
В Кремле рассказали о контактах по линии ОПЕК+ - РИА Новости, 28.11.2023
В Кремле рассказали о контактах по линии ОПЕК+
Россия продолжает свои контакты по линии ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:17
2023-11-28T12:24
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия продолжает свои контакты по линии ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается ОПЕК +, то вы знаете, мы никогда ничего не анонсируем, это достаточно тонкая работа, ответственная работа. Россия продолжает контакты со своими визави по этому формату", - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли ожидать каких-либо договоренностей по итогам заседания ОПЕК +, которое запланировано на четверг .На этой неделе пройдут заседания стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+, мероприятия намечены на 30 ноября.
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россия, опек, в мире
Россия, ОПЕК, В мире
В Кремле рассказали о контактах по линии ОПЕК+

Песков: Россия продолжает контакты по линии ОПЕК+ со своими визави

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия продолжает свои контакты по линии ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается ОПЕК +, то вы знаете, мы никогда ничего не анонсируем, это достаточно тонкая работа, ответственная работа. Россия продолжает контакты со своими визави по этому формату", - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли ожидать каких-либо договоренностей по итогам заседания ОПЕК +, которое запланировано на четверг .
На этой неделе пройдут заседания стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+, мероприятия намечены на 30 ноября.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
В МИД России заявили, что страны ОПЕК+ не поддаются на давление извне
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