https://ria.ru/20231128/opek-1912321715.html

В Кремле рассказали о контактах по линии ОПЕК+

В Кремле рассказали о контактах по линии ОПЕК+ - РИА Новости, 28.11.2023

В Кремле рассказали о контактах по линии ОПЕК+

Россия продолжает свои контакты по линии ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:17

2023-11-28T12:17

2023-11-28T12:24

россия

опек

в мире

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия продолжает свои контакты по линии ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается ОПЕК +, то вы знаете, мы никогда ничего не анонсируем, это достаточно тонкая работа, ответственная работа. Россия продолжает контакты со своими визави по этому формату", - сказал Песков журналистам на вопрос, можно ли ожидать каких-либо договоренностей по итогам заседания ОПЕК +, которое запланировано на четверг .На этой неделе пройдут заседания стран-участниц ОПЕК и ОПЕК+, мероприятия намечены на 30 ноября.

https://ria.ru/20231020/mid-1904108666.html

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2023

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россия, опек, в мире