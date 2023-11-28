https://ria.ru/20231128/onkologiya-1912109641.html

Смерти, которые можно предотвратить. Какой рак губит молодежь России

Смерти, которые можно предотвратить. Какой рак губит молодежь России - РИА Новости, 28.11.2023

Смерти, которые можно предотвратить. Какой рак губит молодежь России

Ученые проанализировали динамику смертности от рака, вызванного тем, что можно устранить. Больше всего жизней уносят злокачественные образования, связанные с... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T08:00

2023-11-28T08:00

2023-11-28T11:03

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые проанализировали динамику смертности от рака, вызванного тем, что можно устранить. Больше всего жизней уносят злокачественные образования, связанные с курением. В 2020-м это 1,3 миллиона погибших в семи крупных странах, включая Россию. Следом — алкоголь, лишний вес и папилломавирусы человека.Под бременем ракаВ России смертность от онкологии выше, чем в среднем в Европе, указывает кандидат медицинских наук Антон Барчук, онколог из Европейского университета и ИТМО. В работе, выполненной в Университете Тампере (Финляндия), он проанализировал ситуацию с раком груди и шейки матки среди женщин северо-западных регионов страны, это примерно 13 миллионов человек. Основой послужили данные, собранные в популяционных регистрах рака.Барчук установил: число диагнозов (стандартизованных по возрастам) рака груди выросло с 33 в 1993-м до 47 в 2013-м на сто тысяч населения в год, цервикального рака — с 10,6 до 14,2. Смертность в первом случае снизилась с 17,6 до 15,7, а во втором — увеличилась с 5,6 до 6,7."Это указывает на необходимость приоритетного скрининга и программ вакцинации", — считает исследователь.Он также спрогнозировал ущерб от этих двух типов рака. Для этого использовал такой показатель, как годы потерянной жизни в результате преждевременной смерти — years of life lost, YLL.По расчетам, к 2030-му YLL от цервикального рака увеличится с 680 тысяч до 1,2 миллиона, от рака груди, напротив, снизится до 1,8 миллиона. Суммарно по этим двум заболеваниям YLL вырастет, что приведет к экономическим потерям на восемь миллиардов долларов. Однако оба вида рака можно выявить на ранних стадиях, лечение эффективно. А заболеваемость раком шейки матки вполне реально снизить за счет вакцинации девочек-подростков от папилломавируса.В зоне риска — молодежьНа днях международный коллектив ученых представил более масштабную и детальную статистику по предотвращаемым видам рака — в журнале eClinicalMedicine группы The Lancet. Среди авторов — Антон Барчук. Исследователи проанализировали смертность от рака в США, Великобритании, России, Бразилии, Индии, Китае и ЮАР. За основу взяли данные 2020 года. Выделили четыре главных фактора, повышающих риск онкологии: табак, алкоголь, ожирение и папилломавирусы человека. За год они совокупно унесли порядка двух миллионов жизней в изучаемых регионах, причем курение — 1,3 миллиона. У алкоголя — 326 тысяч.Папилломавирусы человека крайне канцерогенны, они резко повышают риск рака шейки матки и других половых органов. На эти заболевания пришлось 190 тысяч смертей. Это меньше, чем от ожирения, — 208 тысяч. Но по YLL больше — четыре миллиона против трех. Дело в том, что папилломавирус поражает главным образом сексуально активную молодежь. В ЮАР и Индии это вторая по распространенности причина преждевременной смерти от рака после курения.Рак вредных привычекВ середине XX века в Америке и Великобритании курила половина взрослого населения. К 2020-м этот показатель сократился до 13 процентов. Однако преждевременная смертность от рака, вызываемого курением, по-прежнему самая высокая. Совокупно это более 20 миллионов потерянных лет. Причем в России и Китае курильщиков гораздо больше, среди мужчин — половина, подчеркивают авторы исследования."Миллионы смертей от рака на планете можно предотвратить. Наибольший эффект даст профилактика курения", — приводит пресс-служба слова директора Cancer Research UK Йена Уолкера.Создают проблемы злоупотребление алкоголем, лишний вес. Экономически развитые страны охватила эпидемия ожирения."Причем в России ситуация теперь сравнима с США и хуже, чем в Европе", — указывают ученые.Число преждевременных смертей от рака, связанного с алкоголем и табаком, выше среди мужчин во всех странах. А слабый пол больше подвержен риску онкологии из-за лишнего веса и папилломавируса.

https://ria.ru/20231121/millenialy-1910147820.html

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

медицина, здоровье, рак груди, рак, онкология, ожирение, курение, алкоголь