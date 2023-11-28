В Финляндии анонсировали решения о новых ограничениях на границе с Россией
Глава МВД Финляндии: кабмин примет решение о новых ограничениях на границе с РФ
© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 28 ноя – РИА Новости. Правительство Финляндии во вторник примет решение о новых ограничениях на границе с Россией, цитирует главу МВД страны Мари Рантанен общественный вещатель Yle.
"Правительство примет решение о новых мерах на восточной границе сегодня, во вторник", - сообщила Рантанен. Деталей ограничений министр не сообщила.
С 25 ноября, когда на границе Финляндии и России остался единственный, работающий четыре часа в сутки КПП - Райа-Йоосеппи - Лотта, в Финляндию прибыл 61 проситель убежища. Глава финского кабмина Петтери Орпо в воскресенье в радиоинтервью допустил, что пункты приема заявлений на убежище будут сосредоточены в Финляндии в столичном аэропорту Вантаа и морских портах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. В Москве не исключают, что власти Финляндии могут пойти на полное закрытие границы с РФ, но считают, что в таком случае Хельсинки нанесет ущерб своим собственным интересам, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
В РФ ранее заявляли, что обвинения в адрес России в миграционном кризисе на совести тех, кто их озвучивает, это желание перевести проблемы с больной головы на здоровую, европейские страны сами создали условия, чтобы сотни тысяч мигрантов поехали к ним, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящие события. В Москве не раз обращали внимание на то, что многомиллионный поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран спровоцирован деструктивными действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.