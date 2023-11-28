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СМИ: "Тинькофф" ввел новое ограничение для своих сотрудников
СМИ: "Тинькофф" ввел новое ограничение для своих сотрудников - РИА Новости, 28.11.2023
СМИ: "Тинькофф" ввел новое ограничение для своих сотрудников
Руководство банка "Тинькофф" запретило своим сотрудникам удаленно работать из всех стран мира, кроме России, Белоруссии, Армении и Казахстана, сообщает РБК со... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:57
2023-11-28T10:57
2023-11-28T13:37
экономика
технологии
россия
белоруссия
армения
андрей исаев
тинькофф. кредитные системы
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Руководство банка "Тинькофф" запретило своим сотрудникам удаленно работать из всех стран мира, кроме России, Белоруссии, Армении и Казахстана, сообщает РБК со ссылкой на представителя кредитной организации."Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено (такие центры, помимо России, находятся в Белоруссии, Армении и Казахстане. — Прим. ред.)", — отметил он.В "Тинькофф" объяснили нововведение двумя причинами, говорится в материале. Во-первых, к банку как к системно значимой организации и субъекту критической информационной инфраструктуры выдвигаются особые требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, затрагивающие ограничение доступов в определенных случаях, подчеркнули в публикации. Второй причиной стала безопасность данных, добавили в статье."В условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом", — сказал представитель банка.Ранее замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что в России следует принять государственную программу, чтобы стимулировать переезд из-за границы русскоговорящих специалистов.
https://ria.ru/20231123/tinkoff-1911460929.html
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экономика, технологии, россия, белоруссия, армения, андрей исаев, тинькофф. кредитные системы, рбк (медиагруппа), единая россия
Экономика, Технологии, Россия, Белоруссия, Армения, Андрей Исаев, Тинькофф. Кредитные Системы, РБК (медиагруппа), Единая Россия
СМИ: "Тинькофф" ввел новое ограничение для своих сотрудников
РБК: в "Тинькофф" запретили работу сотрудников удаленно почти из всех стран