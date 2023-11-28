https://ria.ru/20231128/ochistka-1912317961.html

Беглов поручил ускорить очистку более 13 тысяч кровель в Петербурге

Беглов поручил ускорить очистку более 13 тысяч кровель в Петербурге - РИА Новости, 28.11.2023

Беглов поручил ускорить очистку более 13 тысяч кровель в Петербурге

Более 13 тысяч кровель домов необходимо очистить после ночного снегопада в Петербурге, около 2 тысяч человек могут привлечь дополнительно к работам, сообщает... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:06

2023-11-28T12:06

2023-11-28T12:06

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя - РИА Новости. Более 13 тысяч кровель домов необходимо очистить после ночного снегопада в Петербурге, около 2 тысяч человек могут привлечь дополнительно к работам, сообщает пресс-служба администрация губернатора города. "Порядка 13300 кровель домов в Петербурге подлежит очистке после снегопада, обрушившегося на город минувшей ночью. В настоящее время в штате коммунальных служб 550 кровельщиков. Дополнительно могут быть привлечены еще 1987", - сообщает пресс-служба со ссылкой на губернатора города Александра Беглова. Губернатор провел экстренное совещание по ликвидации последствий циклона и городского штаба по благоустройству. Глава города поручил синхронизировать очистку кровель с уборкой тротуаров, уделив особое внимание подходам к парадным. "Влияние этого циклона остаётся ещё и 1 декабря. В дальнейшем сохраняется зимняя погода. Температура воздуха - все время отрицательная. Самая высокая будет сегодня - ближе к 0. В остальные дни - более морозная погода - минус 3-8 градусов. Ещё и метели, поэтому осложняется обстановка", - сообщил главный синоптик города Александр Колесов на совещании. Кроме того, губернатор Петербурга поручил при уборке города особое внимание уделить работе общественного транспорта, подходам к станциям метрополитена и пешеходным переходам. Также планируется привлечь специальную дорожно-строительную технику для уборки снега. Уже сегодня, по данными Смольного, будет задействовано не менее 100 самосвалов и 30 погрузчиков. В понедельник во второй половине дня на Петербург обрушился снегопад. За прошедшие сутки высота снежного покрова в Северной столице достигла 15,5 сантиметра. Коммунальные службы и дорожные предприятия со вчерашнего дня работают в усиленном режиме. Ночью на уборку улиц вышли более 860 снегоуборочных машин и 350 работников. Было вывезено около 8 тысяч кубометров снега. На уборку дворов вышли более 3500 дворников районных жилищных агентств и порядка 1000 механизаторов.

https://ria.ru/20231122/peterburg-1911133271.html

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санкт-петербург

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, александр беглов