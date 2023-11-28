https://ria.ru/20231128/obstrel-1912474016.html
Украинские военные обстреляли Токмак
Украинские военные обстреляли Токмак - РИА Новости, 28.11.2023
Украинские военные обстреляли Токмак
Украинские боевики обстреляли во вторник город Токмак в Запорожской области, повреждено здание детского сада, ранение получил один человек, рассказали... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T18:48
2023-11-28T18:48
2023-11-28T18:48
специальная военная операция на украине
токмак
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 28 ноя - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли во вторник город Токмак в Запорожской области, повреждено здание детского сада, ранение получил один человек, рассказали журналистам в оперативных службах. "Две из трех ракет HIMARS были сбиты ПВО. Третья ракета попала в здание детского сада по улице Центральная, куда с 1 января 2024 года планировалось размещение двух дошкольных групп в количестве 68 человек", - сказали в оперативных службах. Частично разрушен второй этаж здания, повреждены стены и крыша. "В результате обстрела осколочные ранения получил один мирный житель", - добавили в оперативных службах.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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токмак, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область
Украинские военные обстреляли Токмак
При обстреле Токмака со стороны ВСУ пострадал мирный житель
МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 28 ноя - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли во вторник город Токмак в Запорожской области, повреждено здание детского сада, ранение получил один человек, рассказали журналистам в оперативных службах.
"Две из трех ракет HIMARS были сбиты ПВО. Третья ракета попала в здание детского сада по улице Центральная, куда с 1 января 2024 года планировалось размещение двух дошкольных групп в количестве 68 человек", - сказали в оперативных службах.
Частично разрушен второй этаж здания, повреждены стены и крыша.
"В результате обстрела осколочные ранения получил один мирный житель", - добавили в оперативных службах.
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