https://ria.ru/20231128/obstrel-1912474016.html

Украинские военные обстреляли Токмак

Украинские военные обстреляли Токмак - РИА Новости, 28.11.2023

Украинские военные обстреляли Токмак

Украинские боевики обстреляли во вторник город Токмак в Запорожской области, повреждено здание детского сада, ранение получил один человек, рассказали... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T18:48

2023-11-28T18:48

2023-11-28T18:48

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 28 ноя - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли во вторник город Токмак в Запорожской области, повреждено здание детского сада, ранение получил один человек, рассказали журналистам в оперативных службах. "Две из трех ракет HIMARS были сбиты ПВО. Третья ракета попала в здание детского сада по улице Центральная, куда с 1 января 2024 года планировалось размещение двух дошкольных групп в количестве 68 человек", - сказали в оперативных службах. Частично разрушен второй этаж здания, повреждены стены и крыша. "В результате обстрела осколочные ранения получил один мирный житель", - добавили в оперативных службах.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область