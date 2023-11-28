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При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/obstrel-1912392657.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.11.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник глава административного центра ДНР... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:46
2023-11-28T15:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
донецк
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник глава административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Куйбышевского района по улице Добронравова ранен мужчина 2005 года рождения, повреждены кровли и остекление многоквартирного жилого дома и дома частного сектора. По улице Сомова попадание вражеского снаряда в кровлю многоквартирного жилого дома, повреждено остекление", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили 36 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Украинские военные нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО "Град" по микрорайону "Азотный" в Куйбышевском районе города. По предварительным данным, жертв удалось избежать, однако ранения получили пятеро мирных жителей. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Донецк
При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мэр Донецка сообщил о ранении мужчины при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник глава административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"При обстреле Куйбышевского района по улице Добронравова ранен мужчина 2005 года рождения, повреждены кровли и остекление многоквартирного жилого дома и дома частного сектора. По улице Сомова попадание вражеского снаряда в кровлю многоквартирного жилого дома, повреждено остекление", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили 36 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Украинские военные нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО "Град" по микрорайону "Азотный" в Куйбышевском районе города. По предварительным данным, жертв удалось избежать, однако ранения получили пятеро мирных жителей.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККДонецк
 
 
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