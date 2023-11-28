https://ria.ru/20231128/obstrel-1912392657.html

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.11.2023

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник глава административного центра ДНР... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:46

2023-11-28T15:46

2023-11-28T15:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

донецк

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник глава административного центра ДНР Алексей Кулемзин в Telegram-канале."При обстреле Куйбышевского района по улице Добронравова ранен мужчина 2005 года рождения, повреждены кровли и остекление многоквартирного жилого дома и дома частного сектора. По улице Сомова попадание вражеского снаряда в кровлю многоквартирного жилого дома, повреждено остекление", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска выпустили 36 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. Украинские военные нанесли артиллерийский удар с применением РСЗО "Град" по микрорайону "Азотный" в Куйбышевском районе города. По предварительным данным, жертв удалось избежать, однако ранения получили пятеро мирных жителей. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, донецк