https://ria.ru/20231128/obstrel-1912300644.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 28.11.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска за восемь минут выпустили 16 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:56
2023-11-28T10:56
2023-11-28T11:09
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили 16 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО; 10.49 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 10.53 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно.Кроме того, украинские войска с 10.30 по 10.42 выпустили по этому району еще семь снарядов калибра 155 миллиметров, а также три снаряда такого же калибра по Петровскому району Донецка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231128/obstrel-1912291312.html
https://ria.ru/20231127/obstrel-1912250289.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО