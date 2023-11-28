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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 28.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:56 28.11.2023 (обновлено: 11:09 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/obstrel-1912300644.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 28.11.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска за восемь минут выпустили 16 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T10:56
2023-11-28T11:09
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили 16 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО; 10.49 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 10.53 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно.Кроме того, украинские войска с 10.30 по 10.42 выпустили по этому району еще семь снарядов калибра 155 миллиметров, а также три снаряда такого же калибра по Петровскому району Донецка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20231128/obstrel-1912291312.html
https://ria.ru/20231127/obstrel-1912250289.html
куйбышевский район
донецк
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили 16 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО; 10.49 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 10.53 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
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Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно.
Кроме того, украинские войска с 10.30 по 10.42 выпустили по этому району еще семь снарядов калибра 155 миллиметров, а также три снаряда такого же калибра по Петровскому району Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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