https://ria.ru/20231128/obstrel-1912300644.html

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 28.11.2023

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска за восемь минут выпустили 16 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T10:56

2023-11-28T10:56

2023-11-28T11:09

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили 16 ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.45 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО; 10.49 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО; 10.53 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях также пока неизвестно.Кроме того, украинские войска с 10.30 по 10.42 выпустили по этому району еще семь снарядов калибра 155 миллиметров, а также три снаряда такого же калибра по Петровскому району Донецка.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20231128/obstrel-1912291312.html

https://ria.ru/20231127/obstrel-1912250289.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия