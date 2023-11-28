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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 28.11.2023
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09:32 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/obstrel-1912283260.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 28.11.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска с начала суток обстреляли Горловку и несколько раз Донецк, выпустив 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:32
2023-11-28T09:32
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донецк
горловка
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ДОНЕЦК, 28 ноя – РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли Горловку и несколько раз Донецк, выпустив 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 07:45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что за полчаса с 8.35 выпущено пять снарядов "натовского" калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231128/obstrel-1912255804.html
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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол
В мире, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 12 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 ноя – РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли Горловку и несколько раз Донецк, выпустив 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 07:45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за полчаса с 8.35 выпущено пять снарядов "натовского" калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS Волновахи на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Вчера, 23:28
 
В миреДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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