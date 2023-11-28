https://ria.ru/20231128/obstrel-1912283260.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 28.11.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска с начала суток обстреляли Горловку и несколько раз Донецк, выпустив 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:32

2023-11-28T09:32

2023-11-28T09:32

в мире

донецк

горловка

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 28 ноя – РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли Горловку и несколько раз Донецк, выпустив 12 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 07:45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении. Отмечается, что за полчаса с 8.35 выпущено пять снарядов "натовского" калибра по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231128/obstrel-1912255804.html

https://ria.ru/20231127/obstrel-1912250289.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол