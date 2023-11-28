https://ria.ru/20231128/obse-1912380226.html

Кулеба отказался участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии

Кулеба отказался участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии - РИА Новости, 28.11.2023

Кулеба отказался участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не будет участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия делегации РФ, заявил пресс-секретарь украинского... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:17

2023-11-28T15:17

2023-11-28T16:22

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не будет участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия делегации РФ, заявил пресс-секретарь украинского министерства иностранных дел Олег Николенко."Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел <...> Российская Федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса" - написал Николенко в социальной сети.Как отмечается, разрешение запросил МИД Северной Македонии, страны-председательницы ОБСЕ в 2023 году и организатора 30-го заседания совета министров. Разрешение носит временный характер и будет действовать три часа до и 72 часа после назначенной даты и времени пролета. МИД Болгарии также указал, что разрешение подпадает под исключения из санкций ЕС против Лаврова и не распространяется на членов его делегации, которые также находятся под санкциями, пишет агентство.Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявлял РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра. В российском посольстве в Болгарии сообщили РИА Новости, что Болгария разрешила пролет самолета Лаврова для поездки министра в Северную Македонию на саммит ОБСЕ. Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что такое предоставление воздушного пространства не будет нарушением антироссийских санкций.Ранее в ОБСЕ сообщили, что ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.В прошлом году, когда действующим на тот момент председателем ОБСЕ была Польша, Варшава отказала Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел организации в городе Лодзь 1-2 декабря. Лавров, комментируя складывающуюся в организации ситуацию, заявлял, что Запад специально роет разделительные линии, пытаясь похоронить ОБСЕ.

https://ria.ru/20231128/samolet-1912369655.html

https://ria.ru/20230927/obse-1898795272.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, северная македония, украина, россия, дмитрий кулеба, олег николенко, обсе, мид украины