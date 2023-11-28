https://ria.ru/20231128/obschepit-1912484691.html

Более 20 предприятий общепита откроют в Подмосковье до конца года

Более 20 предприятий общепита откроют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 28.11.2023

Более 20 предприятий общепита откроют в Подмосковье до конца года

До конца текущего года в Московской области состоится открытие свыше 20 новых предприятий общественного питания, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T19:43

2023-11-28T19:43

2023-11-28T19:43

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. До конца текущего года в Московской области состоится открытие свыше 20 новых предприятий общественного питания, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Зампред правительства Подмосковья - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов подчеркнул, что ресторанная отрасль динамично развивается в Московской области. Ежемесячно там открываются новые предприятия общепита: кафе, рестораны, современные гастромаркеты, фудкорты и фудтраки. "Помимо широкого ассортимента блюд и разных кухонь, многие предприятия ресторанного бизнеса включают в содержание своей деятельности культурно-развлекательные программы, что дает им большое преимущество и позволяет привлечь больше посетителей", - сказал Мурашов, его цитирует пресс-служба. В ближайшее время для жителей и гостей Московской области заработают новые рестораны в Мытищах, Одинцове и Сергиевом Посаде. Двухэтажный ресторан в Одинцовском округе готов принимать 80 гостей одновременно. В меню будет представлен широкий ассортимент блюд из морепродуктов европейской кухни. Сетевой ресторан в Сергиевом Посаде порадует гостей традиционной грузинской кухней. Заведение рассчитано на 44 посадочных места. А в Мытищах готовят к открытию ресторан общей площадью свыше 170 квадратных метров. Заведение рассчитано на 60 посадочных мест. В ресторане будет представлено разнообразие блюд национальной грузинской кухни.

https://ria.ru/20231128/kafe-1912482968.html

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московская область (подмосковье), общество, общественное питание, рестораны, кафе