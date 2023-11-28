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Более 20 предприятий общепита откроют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 28.11.2023
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Новости Подмосковья
 
19:43 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/obschepit-1912484691.html
Более 20 предприятий общепита откроют в Подмосковье до конца года
Более 20 предприятий общепита откроют в Подмосковье до конца года - РИА Новости, 28.11.2023
Более 20 предприятий общепита откроют в Подмосковье до конца года
До конца текущего года в Московской области состоится открытие свыше 20 новых предприятий общественного питания, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T19:43
2023-11-28T19:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
общественное питание
рестораны
кафе
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. До конца текущего года в Московской области состоится открытие свыше 20 новых предприятий общественного питания, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Зампред правительства Подмосковья - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов подчеркнул, что ресторанная отрасль динамично развивается в Московской области. Ежемесячно там открываются новые предприятия общепита: кафе, рестораны, современные гастромаркеты, фудкорты и фудтраки. "Помимо широкого ассортимента блюд и разных кухонь, многие предприятия ресторанного бизнеса включают в содержание своей деятельности культурно-развлекательные программы, что дает им большое преимущество и позволяет привлечь больше посетителей", - сказал Мурашов, его цитирует пресс-служба. В ближайшее время для жителей и гостей Московской области заработают новые рестораны в Мытищах, Одинцове и Сергиевом Посаде. Двухэтажный ресторан в Одинцовском округе готов принимать 80 гостей одновременно. В меню будет представлен широкий ассортимент блюд из морепродуктов европейской кухни. Сетевой ресторан в Сергиевом Посаде порадует гостей традиционной грузинской кухней. Заведение рассчитано на 44 посадочных места. А в Мытищах готовят к открытию ресторан общей площадью свыше 170 квадратных метров. Заведение рассчитано на 60 посадочных мест. В ресторане будет представлено разнообразие блюд национальной грузинской кухни.
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московская область (подмосковье), общество, общественное питание, рестораны, кафе
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Общественное питание, Рестораны, Кафе

Более 20 предприятий общепита откроют в Подмосковье до конца года

© Depositphotos.com / 22rus83Приготовление еды в столовой
Приготовление еды в столовой - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Depositphotos.com / 22rus83
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. До конца текущего года в Московской области состоится открытие свыше 20 новых предприятий общественного питания, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Зампред правительства Подмосковья - министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов подчеркнул, что ресторанная отрасль динамично развивается в Московской области. Ежемесячно там открываются новые предприятия общепита: кафе, рестораны, современные гастромаркеты, фудкорты и фудтраки.
"Помимо широкого ассортимента блюд и разных кухонь, многие предприятия ресторанного бизнеса включают в содержание своей деятельности культурно-развлекательные программы, что дает им большое преимущество и позволяет привлечь больше посетителей", - сказал Мурашов, его цитирует пресс-служба.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Более 20 новых кафе и ресторанов откроются к Новому году в МО
Вчера, 19:25
В ближайшее время для жителей и гостей Московской области заработают новые рестораны в Мытищах, Одинцове и Сергиевом Посаде. Двухэтажный ресторан в Одинцовском округе готов принимать 80 гостей одновременно. В меню будет представлен широкий ассортимент блюд из морепродуктов европейской кухни.
Сетевой ресторан в Сергиевом Посаде порадует гостей традиционной грузинской кухней. Заведение рассчитано на 44 посадочных места.
А в Мытищах готовят к открытию ресторан общей площадью свыше 170 квадратных метров. Заведение рассчитано на 60 посадочных мест. В ресторане будет представлено разнообразие блюд национальной грузинской кухни.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоОбщественное питаниеРестораныКафе
 
 
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