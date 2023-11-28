https://ria.ru/20231128/obrazovanie-1912217771.html

Названы достоверные источники информации об образовании

Названы достоверные источники информации об образовании - РИА Новости, 28.11.2023

Названы достоверные источники информации об образовании

Ключевые каналы достоверной информации назвал ВЦИОМ в рамках обсуждения исследования "Школьное образование в эпоху фейков", которое прошло в пресс-центре МИА... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T09:00

2023-11-28T09:00

2023-11-28T09:00

общество

вциом

социальный навигатор

сн_образование

образование

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ключевые каналы достоверной информации назвал ВЦИОМ в рамках обсуждения исследования "Школьное образование в эпоху фейков", которое прошло в пресс-центре МИА "Россия сегодня"."Абсолютное большинство россиян (86%) в той или иной степени интересуются новостями о школьном образовании", – отметила заместитель министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова, подчеркнув, что наиболее достоверными источниками информации в таких вопросах они считают учителей, администрацию школы, а также официальные информационные ресурсы.Несмотря на это, по словам экспертов, у детей существует высокая вероятность столкнуться с недостоверной информацией."На вопрос о том, сталкивались ли ваши дети, внуки с недостоверной информацией, достаточно большое количество наших граждан отвечают – да: до 37% опрашиваемых отмечают, что за последние два-три года их дети, внуки сталкивались с такой проблемой", – поделился генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.Эксперт привел статистику каналов распространения недостоверной информации. Среди источников, где чаще всего встречались фейки – интернет-сервисы и сайты, социальные сети и мессенджеры.При этом, по словам исследователей, достоверными источниками информации об образовании граждане считают специально разработанные образовательные платформы."Последние два года мы реализуем отдельную программу по использованию отечественной коммуникационной платформы для учителей, родителей и ребят, которая называется "Сферум", – уточнил представитель Академии Минпросвещения России Максим Костенко, добавив, что платформа является составным элементом федеральной государственной информационной системы "Моя школа".Участники мероприятия добавили, что большая роль в процессах обучения отводится популяризации учителями предметных знаний."Каждый учитель хочет привлекать внимание к своему предмету, делать так, чтобы ребятам было интересно и они захотели почитать, посмотреть больше", – поделился учитель-блогер, член Всероссийского сообщества наставников-просветителей Александр Оджо.Он также отметил, что информация, которой делятся блогеры в сфере образования, "должна быть верифицированной, а для продвижения контента следует использовать культурные тренды".Исследование "Школьное образование в эпоху фейков" проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Школьное образование в эпоху фейков Школьное образование в эпоху фейков 2023-11-28T09:00 true PT60M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вциом, социальный навигатор, сн_образование, образование, школа