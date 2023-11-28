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Названы достоверные источники информации об образовании - РИА Новости, 28.11.2023
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09:00 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/obrazovanie-1912217771.html
Названы достоверные источники информации об образовании
Названы достоверные источники информации об образовании - РИА Новости, 28.11.2023
Названы достоверные источники информации об образовании
Ключевые каналы достоверной информации назвал ВЦИОМ в рамках обсуждения исследования "Школьное образование в эпоху фейков", которое прошло в пресс-центре МИА... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T09:00
2023-11-28T09:00
общество
вциом
социальный навигатор
сн_образование
образование
школа
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ключевые каналы достоверной информации назвал ВЦИОМ в рамках обсуждения исследования "Школьное образование в эпоху фейков", которое прошло в пресс-центре МИА "Россия сегодня".&quot;Абсолютное большинство россиян (86%) в той или иной степени интересуются новостями о школьном образовании&quot;, – отметила заместитель министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова, подчеркнув, что наиболее достоверными источниками информации в таких вопросах они считают учителей, администрацию школы, а также официальные информационные ресурсы.Несмотря на это, по словам экспертов, у детей существует высокая вероятность столкнуться с недостоверной информацией."На вопрос о том, сталкивались ли ваши дети, внуки с недостоверной информацией, достаточно большое количество наших граждан отвечают – да: до 37% опрашиваемых отмечают, что за последние два-три года их дети, внуки сталкивались с такой проблемой", – поделился генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.Эксперт привел статистику каналов распространения недостоверной информации. Среди источников, где чаще всего встречались фейки – интернет-сервисы и сайты, социальные сети и мессенджеры.При этом, по словам исследователей, достоверными источниками информации об образовании граждане считают специально разработанные образовательные платформы."Последние два года мы реализуем отдельную программу по использованию отечественной коммуникационной платформы для учителей, родителей и ребят, которая называется "Сферум", – уточнил представитель Академии Минпросвещения России Максим Костенко, добавив, что платформа является составным элементом федеральной государственной информационной системы "Моя школа".Участники мероприятия добавили, что большая роль в процессах обучения отводится популяризации учителями предметных знаний."Каждый учитель хочет привлекать внимание к своему предмету, делать так, чтобы ребятам было интересно и они захотели почитать, посмотреть больше", – поделился учитель-блогер, член Всероссийского сообщества наставников-просветителей Александр Оджо.Он также отметил, что информация, которой делятся блогеры в сфере образования, "должна быть верифицированной, а для продвижения контента следует использовать культурные тренды".Исследование "Школьное образование в эпоху фейков" проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Школьное образование в эпоху фейков
Школьное образование в эпоху фейков
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общество, вциом, социальный навигатор, сн_образование, образование, школа
Общество, ВЦИОМ, Социальный навигатор, СН_Образование, Образование, Школа

Названы достоверные источники информации об образовании

© РИА Новости / Мария ДевахинаУчастники пресс-конференции на тему: "Школьное образование в эпоху фейков"
Участники пресс-конференции на тему: Школьное образование в эпоху фейков - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ключевые каналы достоверной информации назвал ВЦИОМ в рамках обсуждения исследования "Школьное образование в эпоху фейков", которое прошло в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
«

"Абсолютное большинство россиян (86%) в той или иной степени интересуются новостями о школьном образовании", – отметила заместитель министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова, подчеркнув, что наиболее достоверными источниками информации в таких вопросах они считают учителей, администрацию школы, а также официальные информационные ресурсы.

Несмотря на это, по словам экспертов, у детей существует высокая вероятность столкнуться с недостоверной информацией.
© РИА Новости / Мария Девахина

Заместитель министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова на пресс-конференции на тему: "Школьное образование в эпоху фейков"

Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова на пресс-конференции на тему: Школьное образование в эпоху фейков

Заместитель министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова на пресс-конференции на тему: "Школьное образование в эпоху фейков"

© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 2
© РИА Новости / Мария ДевахинаГенеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на пресс-конференции на тему: "Школьное образование в эпоху фейков"
Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на пресс-конференции на тему: Школьное образование в эпоху фейков
Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на пресс-конференции на тему: "Школьное образование в эпоху фейков"
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 2

Заместитель министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова на пресс-конференции на тему: "Школьное образование в эпоху фейков"

© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 2
Генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов на пресс-конференции на тему: "Школьное образование в эпоху фейков"
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 2
"На вопрос о том, сталкивались ли ваши дети, внуки с недостоверной информацией, достаточно большое количество наших граждан отвечают – да: до 37% опрашиваемых отмечают, что за последние два-три года их дети, внуки сталкивались с такой проблемой", – поделился генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
Эксперт привел статистику каналов распространения недостоверной информации. Среди источников, где чаще всего встречались фейки – интернет-сервисы и сайты, социальные сети и мессенджеры.
При этом, по словам исследователей, достоверными источниками информации об образовании граждане считают специально разработанные образовательные платформы.
"Последние два года мы реализуем отдельную программу по использованию отечественной коммуникационной платформы для учителей, родителей и ребят, которая называется "Сферум", – уточнил представитель Академии Минпросвещения России Максим Костенко, добавив, что платформа является составным элементом федеральной государственной информационной системы "Моя школа".
Участники мероприятия добавили, что большая роль в процессах обучения отводится популяризации учителями предметных знаний.
"Каждый учитель хочет привлекать внимание к своему предмету, делать так, чтобы ребятам было интересно и они захотели почитать, посмотреть больше", – поделился учитель-блогер, член Всероссийского сообщества наставников-просветителей Александр Оджо.
© РИА Новости / Мария ДевахинаПредставитель Академии Министерства просвещения Российской Федерации Максим Костенко на пресс-конференции на тему: "Школьное образование в эпоху фейков"
Представитель Академии Министерства просвещения Российской Федерации Максим Костенко на пресс-конференции на тему: Школьное образование в эпоху фейков
Представитель Академии Министерства просвещения Российской Федерации Максим Костенко на пресс-конференции на тему: "Школьное образование в эпоху фейков"
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 2
© РИА Новости / Мария ДевахинаУчитель-блогер, член Всероссийского сообщества наставников-просветителей Александр Оджо на пресс-конференции на тему: "Школьное образование в эпоху фейков"
Учитель-блогер, член Всероссийского сообщества наставников-просветителей Александр Оджо на пресс-конференции на тему: Школьное образование в эпоху фейков
Учитель-блогер, член Всероссийского сообщества наставников-просветителей Александр Оджо на пресс-конференции на тему: "Школьное образование в эпоху фейков"
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 2
Представитель Академии Министерства просвещения Российской Федерации Максим Костенко на пресс-конференции на тему: "Школьное образование в эпоху фейков"
© РИА Новости / Мария Девахина
1 из 2
Учитель-блогер, член Всероссийского сообщества наставников-просветителей Александр Оджо на пресс-конференции на тему: "Школьное образование в эпоху фейков"
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 2
Он также отметил, что информация, которой делятся блогеры в сфере образования, "должна быть верифицированной, а для продвижения контента следует использовать культурные тренды".
Исследование "Школьное образование в эпоху фейков" проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
 
ОбществоВЦИОМСоциальный навигаторСН_ОбразованиеОбразованиеШкола
 
 
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