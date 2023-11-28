https://ria.ru/20231128/oblastnaya_bolnitsa_orenburzhya-1912490620.html

В областной больнице Оренбуржья прошли лечение 8,5 тысячи больных

В областной больнице Оренбуржья прошли лечение 8,5 тысячи больных - РИА Новости, 28.11.2023

В областной больнице Оренбуржья прошли лечение 8,5 тысячи больных

В текущем году в областной клинической инфекционной больнице Оренбуржья прошли лечение более 8,5 тысячи пациентов, этот объект здравоохранения очень... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T20:14

2023-11-28T20:14

2023-11-28T20:14

оренбургская область

оренбургская область

общество

здоровье - общество

здравоохранение

больницы

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В текущем году в областной клинической инфекционной больнице Оренбуржья прошли лечение более 8,5 тысячи пациентов, этот объект здравоохранения очень востребован, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале. Как отметил глава региона, во вторник Оренбургскую область посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Показал ему главные объекты здравоохранения, которые мы отремонтировали и построили за последние годы. Один из крупнейших - областная клиническая инфекционная больница. Строили ее "на пике" коронавируса, когда вся система проходила проверку на прочность. Больница очень востребована: в 2022 году здесь прошли лечение более 10 тысяч пациентов, в 2023 году - более 8,5 тысячи", - написал Паслер. Он отметил, что в эту больницу переводят тяжелых пациентов со всей области. "На Братьев Коростелевых, 141 заканчивается капитальный ремонт детской поликлиники. Это бывшее административное здание, которое мы передали для размещения востребованной у жителей детской службы. Конечно, ему требовалось полное обновление. Это самая крупная поликлиника в регионе. Она сможет обслуживать 24 тысячи детей, стоматология – более 26 тысяч", - сообщил Паслер. Он также отметил, что на базе этого медцентра будет Центр спортивной медицины и консультативно-диагностическое отделение. Работы идут в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". "Модернизация областной клинической больницы им. В.И. Войнова началась в 2019 году с капитального ремонта поликлиники. Поэтапно сделали капремонт 4, 5 корпусов. Михаил Альбертович участвовал в открытии терапевтического корпуса в 2020 году. Сегодня он увидел, как изменилась больница за три года", - пишет губернатор. Сейчас идет ремонт во втором корпусе. Планируют завершить капремонт в 2024 году, а полную реновацию больницы закончат в 2025 году ремонтом главного корпуса. "В рамках нацпроекта "Здравоохранение" федеральный центр предоставляет нам существенные ресурсы. Безусловно, мы активно используем и региональные средства по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Оренбургской области". В результате обновляем наши больницы и поликлиники, чтобы они отвечали всем запросам оренбуржцев на качественную и доступную медицинскую помощь", - резюмировал Паслер.

https://ria.ru/20230907/modernizatsiya-1894815545.html

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оренбургская область, общество, здоровье - общество, здравоохранение, больницы