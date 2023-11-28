https://ria.ru/20231128/nauka-1912197479.html

Клеймо Аканфа. Ученые установили возраст уникальной амфоры

Клеймо Аканфа. Ученые установили возраст уникальной амфоры - РИА Новости, 28.11.2023

Клеймо Аканфа. Ученые установили возраст уникальной амфоры

Археологи СГУ исследовали редчайший античный керамический сосуд из коллекции великого князя Александра Михайловича Романова, внука Николая I. По их словам,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T07:00

2023-11-28T07:00

2023-11-28T07:00

наука

наука

университетская наука

ялта

симферополь

феодосия

николай i

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1b/1912192430_0:3:704:399_1920x0_80_0_0_dbafbb1207ffc87f594e0a77f6038867.png

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Археологи СГУ исследовали редчайший античный керамический сосуд из коллекции великого князя Александра Михайловича Романова, внука Николая I. По их словам, целая амфора с колесовидным клеймом повторяет по форме фасосскую биконическую тару, что позволяет предположить время и место ее создания. Результаты представлены в монографии "Амфоры VI–II вв. до н.э. из собрания Ялтинского историко-литературного музея".Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского в рамках изучения коллекции античных предметов великого князя Александра Михайловича Романова, внука Николая I, обнаружили уникальный предмет – целую, с археологической точки зрения, амфору с колесовидным оттиском.Как сообщили исследователи, такой вид клейма долгое время вызывал споры у археологов и историков. Некоторые были убеждены, что такие оттиски оставляли в наиболее известных центрах производства керамических изделий, например, в греческом полисе на острове Фасос. Однако в ходе сравнения разных археологических находок было установлено, что изготавливали такие сосуды в греческом городе Аканф в Халкидике в IV веке до н.э.Сосуды из этого полиса в деталях повторяют морфологию амфор соседнего Фасоса, крупного центра производства тары в античности, поэтому хронологическую принадлежность амфор проводят именно по схожести с хорошо описанными изделиями из Фасоса."Характерные особенности описанной нами амфоры также позволяют высказать гипотезу о хронологии аканфских клейм, она точно копирует по форме фасосскую биконическую тару, которая существовала в третьей четверти IV столетия до н.э.", – отметил заведующий кафедрой истории древнего мира СГУ Сергей Монахов.На своем веку коллекция князя Александра Михайловича пережила землетрясение 1927 года в Ялте и пожар в "Восточном музее" в 1941 году, поэтому многие артефакты были повреждены, а документация на них была утрачена, сообщили археологи СГУ. Именно поэтому установить принадлежность многих предметов какому-либо античному комплексу на данный момент невозможно.Исследователи СГУ познакомились с коллекцией великого князя еще в 1988 году, и, по их словам, привел их к ней азарт и желание увидеть уникальный предмет, упомянутый Б.Н. Граковым еще в 1930-е годы."Освещение в музейном помещении тогда отсутствовало, и мы с маленьким фонариком и наощупь осматривали коллекцию великого князя в надежде найти единственную на тот момент в мире целую амфору с колесовидным клеймом", – рассказал Монахов.Сосуд оказался фрагментирован: у него была отколота одна из ручек и ножка, а также отсутствовала часть венца. Через много лет в ходе комплексного исследования коллекции Ялтинского краеведческого музея специалисты смогли отыскать вторую ручку, на которую было нанесено идентичное колесовидное клеймо.Ученые кафедры истории древнего мира СГУ за последние два десятилетия провели систематические изучения античных керамических предметов из Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", а также нескольких краеведческих музеев.Работа поддержана Российским научным фондом.

https://ria.ru/20231019/nauka-1903281563.html

https://ria.ru/20231101/ayaks-1906513933.html

https://ria.ru/20230824/nauka-1891975865.html

ялта

симферополь

феодосия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, ялта, симферополь, феодосия, николай i, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , государственный эрмитаж, навигатор абитуриента, история, археология