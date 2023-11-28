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Клеймо Аканфа. Ученые установили возраст уникальной амфоры - РИА Новости, 28.11.2023
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Наука
 
07:00 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/nauka-1912197479.html
Клеймо Аканфа. Ученые установили возраст уникальной амфоры
Клеймо Аканфа. Ученые установили возраст уникальной амфоры - РИА Новости, 28.11.2023
Клеймо Аканфа. Ученые установили возраст уникальной амфоры
Археологи СГУ исследовали редчайший античный керамический сосуд из коллекции великого князя Александра Михайловича Романова, внука Николая I. По их словам,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T07:00
2023-11-28T07:00
наука
наука
университетская наука
ялта
симферополь
феодосия
николай i
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Археологи СГУ исследовали редчайший античный керамический сосуд из коллекции великого князя Александра Михайловича Романова, внука Николая I. По их словам, целая амфора с колесовидным клеймом повторяет по форме фасосскую биконическую тару, что позволяет предположить время и место ее создания. Результаты представлены в монографии "Амфоры VI–II вв. до н.э. из собрания Ялтинского историко-литературного музея".Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского в рамках изучения коллекции античных предметов великого князя Александра Михайловича Романова, внука Николая I, обнаружили уникальный предмет – целую, с археологической точки зрения, амфору с колесовидным оттиском.Как сообщили исследователи, такой вид клейма долгое время вызывал споры у археологов и историков. Некоторые были убеждены, что такие оттиски оставляли в наиболее известных центрах производства керамических изделий, например, в греческом полисе на острове Фасос. Однако в ходе сравнения разных археологических находок было установлено, что изготавливали такие сосуды в греческом городе Аканф в Халкидике в IV веке до н.э.Сосуды из этого полиса в деталях повторяют морфологию амфор соседнего Фасоса, крупного центра производства тары в античности, поэтому хронологическую принадлежность амфор проводят именно по схожести с хорошо описанными изделиями из Фасоса.&quot;Характерные особенности описанной нами амфоры также позволяют высказать гипотезу о хронологии аканфских клейм, она точно копирует по форме фасосскую биконическую тару, которая существовала в третьей четверти IV столетия до н.э.&quot;, – отметил заведующий кафедрой истории древнего мира СГУ Сергей Монахов.На своем веку коллекция князя Александра Михайловича пережила землетрясение 1927 года в Ялте и пожар в "Восточном музее" в 1941 году, поэтому многие артефакты были повреждены, а документация на них была утрачена, сообщили археологи СГУ. Именно поэтому установить принадлежность многих предметов какому-либо античному комплексу на данный момент невозможно.Исследователи СГУ познакомились с коллекцией великого князя еще в 1988 году, и, по их словам, привел их к ней азарт и желание увидеть уникальный предмет, упомянутый Б.Н. Граковым еще в 1930-е годы."Освещение в музейном помещении тогда отсутствовало, и мы с маленьким фонариком и наощупь осматривали коллекцию великого князя в надежде найти единственную на тот момент в мире целую амфору с колесовидным клеймом", – рассказал Монахов.Сосуд оказался фрагментирован: у него была отколота одна из ручек и ножка, а также отсутствовала часть венца. Через много лет в ходе комплексного исследования коллекции Ялтинского краеведческого музея специалисты смогли отыскать вторую ручку, на которую было нанесено идентичное колесовидное клеймо.Ученые кафедры истории древнего мира СГУ за последние два десятилетия провели систематические изучения античных керамических предметов из Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", а также нескольких краеведческих музеев.Работа поддержана Российским научным фондом.
https://ria.ru/20231019/nauka-1903281563.html
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наука, университетская наука, ялта, симферополь, феодосия, николай i, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , государственный эрмитаж, навигатор абитуриента, история, археология
Наука, Наука, Университетская наука, Ялта, Симферополь, Феодосия, Николай I, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Государственный Эрмитаж, Навигатор абитуриента, история, Археология

Клеймо Аканфа. Ученые установили возраст уникальной амфоры

© Фото : Сергей Монахов/СГУФото аканфской амфоры
Фото аканфской амфоры - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : Сергей Монахов/СГУ
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Археологи СГУ исследовали редчайший античный керамический сосуд из коллекции великого князя Александра Михайловича Романова, внука Николая I. По их словам, целая амфора с колесовидным клеймом повторяет по форме фасосскую биконическую тару, что позволяет предположить время и место ее создания. Результаты представлены в монографии "Амфоры VI–II вв. до н.э. из собрания Ялтинского историко-литературного музея".
Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского в рамках изучения коллекции античных предметов великого князя Александра Михайловича Романова, внука Николая I, обнаружили уникальный предмет – целую, с археологической точки зрения, амфору с колесовидным оттиском.
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Как сообщили исследователи, такой вид клейма долгое время вызывал споры у археологов и историков. Некоторые были убеждены, что такие оттиски оставляли в наиболее известных центрах производства керамических изделий, например, в греческом полисе на острове Фасос. Однако в ходе сравнения разных археологических находок было установлено, что изготавливали такие сосуды в греческом городе Аканф в Халкидике в IV веке до н.э.
Сосуды из этого полиса в деталях повторяют морфологию амфор соседнего Фасоса, крупного центра производства тары в античности, поэтому хронологическую принадлежность амфор проводят именно по схожести с хорошо описанными изделиями из Фасоса.
«

"Характерные особенности описанной нами амфоры также позволяют высказать гипотезу о хронологии аканфских клейм, она точно копирует по форме фасосскую биконическую тару, которая существовала в третьей четверти IV столетия до н.э.", – отметил заведующий кафедрой истории древнего мира СГУ Сергей Монахов.

© Фото : Сергей Монахов/СГУАканфское клеймо на найденной амфоре
Аканфское клеймо на найденной амфоре
Аканфское клеймо на найденной амфоре
© Фото : Сергей Монахов/СГУ
1 из 3
© Фото : Сергей Монахов/СГУЧертеж аканфской амфоры
Чертеж аканфской амфоры
Чертеж аканфской амфоры
© Фото : Сергей Монахов/СГУ
2 из 3
© Фото : Сергей Монахов/СГУ

Сергей Монахов и Владимир Кац в Саратове, середина 1980-х гг.

Сергей Монахов и Владимир Кац в Саратове, середина 1980-х гг

Сергей Монахов и Владимир Кац в Саратове, середина 1980-х гг.

© Фото : Сергей Монахов/СГУ
3 из 3
Аканфское клеймо на найденной амфоре
© Фото : Сергей Монахов/СГУ
1 из 3
Чертеж аканфской амфоры
© Фото : Сергей Монахов/СГУ
2 из 3

Сергей Монахов и Владимир Кац в Саратове, середина 1980-х гг.

© Фото : Сергей Монахов/СГУ
3 из 3
На своем веку коллекция князя Александра Михайловича пережила землетрясение 1927 года в Ялте и пожар в "Восточном музее" в 1941 году, поэтому многие артефакты были повреждены, а документация на них была утрачена, сообщили археологи СГУ. Именно поэтому установить принадлежность многих предметов какому-либо античному комплексу на данный момент невозможно.
Исследователи СГУ познакомились с коллекцией великого князя еще в 1988 году, и, по их словам, привел их к ней азарт и желание увидеть уникальный предмет, упомянутый Б.Н. Граковым еще в 1930-е годы.
"Освещение в музейном помещении тогда отсутствовало, и мы с маленьким фонариком и наощупь осматривали коллекцию великого князя в надежде найти единственную на тот момент в мире целую амфору с колесовидным клеймом", – рассказал Монахов.
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Сосуд оказался фрагментирован: у него была отколота одна из ручек и ножка, а также отсутствовала часть венца. Через много лет в ходе комплексного исследования коллекции Ялтинского краеведческого музея специалисты смогли отыскать вторую ручку, на которую было нанесено идентичное колесовидное клеймо.
Ученые кафедры истории древнего мира СГУ за последние два десятилетия провели систематические изучения античных керамических предметов из Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", а также нескольких краеведческих музеев.
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Работа поддержана Российским научным фондом.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаЯлтаСимферопольФеодосияНиколай IСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. ЧернышевскогоГосударственный ЭрмитажНавигатор абитуриентаисторияАрхеология
 
 
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