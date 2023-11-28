https://ria.ru/20231128/nato-1912449126.html

НАТО подрывает безопасность в Европе, заявили в МИД России

НАТО подрывает безопасность в Европе, заявили в МИД России - РИА Новости, 28.11.2023

НАТО подрывает безопасность в Европе, заявили в МИД России

НАТО сегодня создает военную инфраструктуру в Польше и странах Прибалтики, чтобы добиваться военного превосходства над Россией, такие действия подрывают... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:28

2023-11-28T17:28

2023-11-28T17:29

александр грушко

нато

россия

в мире

польша

прибалтика

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. НАТО сегодня создает военную инфраструктуру в Польше и странах Прибалтики, чтобы добиваться военного превосходства над Россией, такие действия подрывают региональную и общеевропейскую безопасность, заявил в ходе форума "Примаковские чтения" замглавы МИД РФ Александр Грушко. "У меня есть большой список, что сегодня делает НАТО (в Польше и прибалтийских странах - ред.). Если говорить коротко, речь идет о создании военной инфраструктуры, которая призвана проецировать силу в отношении РФ и добиваться военного превосходства", - отметил Грушко. Среди действий альянса дипломат отметил размещение дальнобойных систем, принятие оперативных планов, наращивание потенциала ПВО, ПРО. Кроме того, переброску иностранных вооруженных сил в этот регион, а также увеличение числа и масштаба военных учений. "Это касается и программы переоснащения вооруженных сил, закупки вооружения, призванного противостоять сопоставимому противнику. Все это, конечно, на радость американскому ОПК, но это подрывает не только региональную безопасность, но и общеевропейскую безопасность", - добавил Грушко.

https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html

россия

польша

прибалтика

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Как расширялась НАТО Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас. 2023-11-28T17:28 true PT1M33S

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александр грушко, нато, россия, в мире, польша, прибалтика