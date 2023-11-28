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НАТО подрывает безопасность в Европе, заявили в МИД России - РИА Новости, 28.11.2023
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17:28 28.11.2023 (обновлено: 17:29 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/nato-1912449126.html
НАТО подрывает безопасность в Европе, заявили в МИД России
НАТО подрывает безопасность в Европе, заявили в МИД России - РИА Новости, 28.11.2023
НАТО подрывает безопасность в Европе, заявили в МИД России
НАТО сегодня создает военную инфраструктуру в Польше и странах Прибалтики, чтобы добиваться военного превосходства над Россией, такие действия подрывают... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:28
2023-11-28T17:29
александр грушко
нато
россия
в мире
польша
прибалтика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. НАТО сегодня создает военную инфраструктуру в Польше и странах Прибалтики, чтобы добиваться военного превосходства над Россией, такие действия подрывают региональную и общеевропейскую безопасность, заявил в ходе форума "Примаковские чтения" замглавы МИД РФ Александр Грушко. "У меня есть большой список, что сегодня делает НАТО (в Польше и прибалтийских странах - ред.). Если говорить коротко, речь идет о создании военной инфраструктуры, которая призвана проецировать силу в отношении РФ и добиваться военного превосходства", - отметил Грушко. Среди действий альянса дипломат отметил размещение дальнобойных систем, принятие оперативных планов, наращивание потенциала ПВО, ПРО. Кроме того, переброску иностранных вооруженных сил в этот регион, а также увеличение числа и масштаба военных учений. "Это касается и программы переоснащения вооруженных сил, закупки вооружения, призванного противостоять сопоставимому противнику. Все это, конечно, на радость американскому ОПК, но это подрывает не только региональную безопасность, но и общеевропейскую безопасность", - добавил Грушко.
https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
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александр грушко, нато, россия, в мире, польша, прибалтика
Александр Грушко, НАТО, Россия, В мире, Польша, Прибалтика
НАТО подрывает безопасность в Европе, заявили в МИД России

МИД: НАТО подрывает безопасность в Европе, пытаясь добиться превосходства над РФ

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. НАТО сегодня создает военную инфраструктуру в Польше и странах Прибалтики, чтобы добиваться военного превосходства над Россией, такие действия подрывают региональную и общеевропейскую безопасность, заявил в ходе форума "Примаковские чтения" замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"У меня есть большой список, что сегодня делает НАТО (в Польше и прибалтийских странах - ред.). Если говорить коротко, речь идет о создании военной инфраструктуры, которая призвана проецировать силу в отношении РФ и добиваться военного превосходства", - отметил Грушко.
Среди действий альянса дипломат отметил размещение дальнобойных систем, принятие оперативных планов, наращивание потенциала ПВО, ПРО. Кроме того, переброску иностранных вооруженных сил в этот регион, а также увеличение числа и масштаба военных учений.
"Это касается и программы переоснащения вооруженных сил, закупки вооружения, призванного противостоять сопоставимому противнику. Все это, конечно, на радость американскому ОПК, но это подрывает не только региональную безопасность, но и общеевропейскую безопасность", - добавил Грушко.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Штаты выжимают Европу досуха, а НАТО им помогает
27 ноября, 08:00
 
Александр ГрушкоНАТОРоссияВ миреПольшаПрибалтика
 
 
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