https://ria.ru/20231128/nato-1912449126.html
НАТО подрывает безопасность в Европе, заявили в МИД России
НАТО подрывает безопасность в Европе, заявили в МИД России - РИА Новости, 28.11.2023
НАТО подрывает безопасность в Европе, заявили в МИД России
НАТО сегодня создает военную инфраструктуру в Польше и странах Прибалтики, чтобы добиваться военного превосходства над Россией, такие действия подрывают... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:28
2023-11-28T17:28
2023-11-28T17:29
александр грушко
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. НАТО сегодня создает военную инфраструктуру в Польше и странах Прибалтики, чтобы добиваться военного превосходства над Россией, такие действия подрывают региональную и общеевропейскую безопасность, заявил в ходе форума "Примаковские чтения" замглавы МИД РФ Александр Грушко. "У меня есть большой список, что сегодня делает НАТО (в Польше и прибалтийских странах - ред.). Если говорить коротко, речь идет о создании военной инфраструктуры, которая призвана проецировать силу в отношении РФ и добиваться военного превосходства", - отметил Грушко. Среди действий альянса дипломат отметил размещение дальнобойных систем, принятие оперативных планов, наращивание потенциала ПВО, ПРО. Кроме того, переброску иностранных вооруженных сил в этот регион, а также увеличение числа и масштаба военных учений. "Это касается и программы переоснащения вооруженных сил, закупки вооружения, призванного противостоять сопоставимому противнику. Все это, конечно, на радость американскому ОПК, но это подрывает не только региональную безопасность, но и общеевропейскую безопасность", - добавил Грушко.
https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
2023-11-28T17:28
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александр грушко, нато, россия, в мире, польша, прибалтика
Александр Грушко, НАТО, Россия, В мире, Польша, Прибалтика
НАТО подрывает безопасность в Европе, заявили в МИД России
МИД: НАТО подрывает безопасность в Европе, пытаясь добиться превосходства над РФ
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. НАТО сегодня создает военную инфраструктуру в Польше и странах Прибалтики, чтобы добиваться военного превосходства над Россией, такие действия подрывают региональную и общеевропейскую безопасность, заявил в ходе форума "Примаковские чтения" замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"У меня есть большой список, что сегодня делает НАТО (в Польше и прибалтийских странах - ред.). Если говорить коротко, речь идет о создании военной инфраструктуры, которая призвана проецировать силу в отношении РФ и добиваться военного превосходства", - отметил Грушко.
Среди действий альянса дипломат отметил размещение дальнобойных систем, принятие оперативных планов, наращивание потенциала ПВО, ПРО. Кроме того, переброску иностранных вооруженных сил в этот регион, а также увеличение числа и масштаба военных учений.
"Это касается и программы переоснащения вооруженных сил, закупки вооружения, призванного противостоять сопоставимому противнику. Все это, конечно, на радость американскому ОПК, но это подрывает не только региональную безопасность, но и общеевропейскую безопасность", - добавил Грушко.
Штаты выжимают Европу досуха, а НАТО им помогает