https://ria.ru/20231128/nato-1912322980.html

НАТО была создана как инструмент сдерживания России, заявил Песков

НАТО была создана как инструмент сдерживания России, заявил Песков - РИА Новости, 28.11.2023

НАТО была создана как инструмент сдерживания России, заявил Песков

Североатлантический альянс (НАТО) создан для конфронтации с Россией и не собирается отказываться от политики сдерживания противника, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:21

2023-11-28T12:21

2023-11-28T14:11

нато

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политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс (НАТО) создан для конфронтации с Россией и не собирается отказываться от политики сдерживания противника, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Он задумывался, и его архитектура была выстроена таким образом, что он является по сути инструментом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе. Поэтому что бы там ни изобреталось, <...> основное предназначение этого альянса, как нам видится, заключается именно в этом", — ответил он на вопрос, есть ли риск эскалации конфликта Москвы и альянса.По словам Пескова, в НАТО анализируют ситуацию и видят "реальное положение дел", однако не собираются отказываться от своих планов.При этом, как считает представитель Кремля, украинцы в этой конфронтации используются альянсом в качестве "ритуальных жертв".Песков отметил, что в Кремле понимают ситуацию и "выстраивают дальнейшую линию действий именно в соответствии с этими реалиями", поэтому "специальная военная операция продолжается".На этой неделе в Брюсселе проходит заседание министров иностранных дел стран — членов НАТО. Глава альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что у объединения есть две фундаментальные задачи — поддержка Украины и предотвращение эскалации — "превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО".Кремль в последние годы заявляет о беспрецедентной активности альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность и отмечала, что никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20231005/nato-1900771495.html

https://ria.ru/20231128/raketa-1911696097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нато, россия, политика, дмитрий песков