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НАТО была создана как инструмент сдерживания России, заявил Песков - РИА Новости, 28.11.2023
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12:21 28.11.2023 (обновлено: 14:11 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/nato-1912322980.html
НАТО была создана как инструмент сдерживания России, заявил Песков
НАТО была создана как инструмент сдерживания России, заявил Песков - РИА Новости, 28.11.2023
НАТО была создана как инструмент сдерживания России, заявил Песков
Североатлантический альянс (НАТО) создан для конфронтации с Россией и не собирается отказываться от политики сдерживания противника, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:21
2023-11-28T14:11
нато
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс (НАТО) создан для конфронтации с Россией и не собирается отказываться от политики сдерживания противника, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.&quot;Он задумывался, и его архитектура была выстроена таким образом, что он является по сути инструментом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе. Поэтому что бы там ни изобреталось, &lt;...&gt; основное предназначение этого альянса, как нам видится, заключается именно в этом&quot;, — ответил он на вопрос, есть ли риск эскалации конфликта Москвы и альянса.По словам Пескова, в НАТО анализируют ситуацию и видят "реальное положение дел", однако не собираются отказываться от своих планов.При этом, как считает представитель Кремля, украинцы в этой конфронтации используются альянсом в качестве "ритуальных жертв".Песков отметил, что в Кремле понимают ситуацию и "выстраивают дальнейшую линию действий именно в соответствии с этими реалиями", поэтому "специальная военная операция продолжается".На этой неделе в Брюсселе проходит заседание министров иностранных дел стран — членов НАТО. Глава альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что у объединения есть две фундаментальные задачи — поддержка Украины и предотвращение эскалации — "превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО".Кремль в последние годы заявляет о беспрецедентной активности альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность и отмечала, что никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20231005/nato-1900771495.html
https://ria.ru/20231128/raketa-1911696097.html
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нато, россия, политика, дмитрий песков
НАТО, Россия, Политика, Дмитрий Песков
НАТО была создана как инструмент сдерживания России, заявил Песков

Песков: НАТО считает Россию противником и была создана для ее сдерживания

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Североатлантический альянс (НАТО) создан для конфронтации с Россией и не собирается отказываться от политики сдерживания противника, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«

"Он задумывался, и его архитектура была выстроена таким образом, что он является по сути инструментом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе. Поэтому что бы там ни изобреталось, <...> основное предназначение этого альянса, как нам видится, заключается именно в этом", — ответил он на вопрос, есть ли риск эскалации конфликта Москвы и альянса.

По словам Пескова, в НАТО анализируют ситуацию и видят "реальное положение дел", однако не собираются отказываться от своих планов.
При этом, как считает представитель Кремля, украинцы в этой конфронтации используются альянсом в качестве "ритуальных жертв".
Песков отметил, что в Кремле понимают ситуацию и "выстраивают дальнейшую линию действий именно в соответствии с этими реалиями", поэтому "специальная военная операция продолжается".
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На этой неделе в Брюсселе проходит заседание министров иностранных дел стран — членов НАТО. Глава альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что у объединения есть две фундаментальные задачи — поддержка Украины и предотвращение эскалации — "превращения этого конфликта в полномасштабную войну между Россией и НАТО".
Кремль в последние годы заявляет о беспрецедентной активности альянса у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность и отмечала, что никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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