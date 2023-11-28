"Лучший день для Украины": в США обнажили скрытое послание НАТО
Риттер: НАТО говорит Украине, что лучшего момента заключить мир не будет
© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский
© AP Photo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. НАТО пытается делать вид, что продолжает помогать Украине, однако тайно говорит Киеву, что лучшего момента заключить мир не будет, такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
"Украине говорят: пришло время положить конец этому конфликту, время бесконечной поддержки со стороны Запада закончилось, Россия выиграла эту войну, и мы никак не можем изменить этот исход; поэтому Украине следует прекратить сейчас, сегодня — лучший день, который может быть у Украины, завтра будет хуже, послезавтра — еще хуже", — отметил Риттер.
По словам эксперта, западным лидерам остается лишь делать видимость военной поддержки Киева, так как объем передаваемых вооружений на сегодняшний день настолько незначителен, что это уже никак не может повлиять на боевые действия.
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"Все уже признают, что Украина проиграла, и поэтому сейчас западные страны активно призывают ее урегулировать конфликт путем переговоров. Это означает, что все, что говорили ЕС и НАТО об этом конфликте, оказалось ложью — откровенной ложью", — заключил Риттер.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.