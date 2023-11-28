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"Мир увидит": в США раскрыли, что скоро случится с Зеленским - РИА Новости, 28.11.2023
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14:50 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/nakazanie-1912371399.html
"Мир увидит": в США раскрыли, что скоро случится с Зеленским
"Мир увидит": в США раскрыли, что скоро случится с Зеленским - РИА Новости, 28.11.2023
"Мир увидит": в США раскрыли, что скоро случится с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский не избежит наказания по окончании конфликта с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:50
2023-11-28T14:50
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владимир зеленский
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не избежит наказания по окончании конфликта с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) повторит судьбу Муссолини. Это очевидно", — поделился он своим мнением.Макгрегор также подчеркнул, что украинского лидера настигнет расплата, даже если он решит сбежать."Я считаю, что мир увидит, как сильно он коррумпирован и какой отвратительный он человек на самом деле", — подытожил полковник.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что разочарование, отчаяние и усталость растут среди населения Украины в связи с неудачным контрнаступлением и отсутствием перспектив на скорое окончание конфликта.
https://ria.ru/20231128/udary-1912339375.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, пентагон
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Пентагон
"Мир увидит": в США раскрыли, что скоро случится с Зеленским

Полковник Макгрегор: Зеленский не избежит наказания после окончания спецоперации

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не избежит наказания по окончании конфликта с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я думаю, он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) повторит судьбу Муссолини. Это очевидно", — поделился он своим мнением.
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Макгрегор также подчеркнул, что украинского лидера настигнет расплата, даже если он решит сбежать.
"Я считаю, что мир увидит, как сильно он коррумпирован и какой отвратительный он человек на самом деле", — подытожил полковник.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что разочарование, отчаяние и усталость растут среди населения Украины в связи с неудачным контрнаступлением и отсутствием перспектив на скорое окончание конфликта.
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