https://ria.ru/20231128/nakazanie-1912371399.html

"Мир увидит": в США раскрыли, что скоро случится с Зеленским

"Мир увидит": в США раскрыли, что скоро случится с Зеленским - РИА Новости, 28.11.2023

"Мир увидит": в США раскрыли, что скоро случится с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский не избежит наказания по окончании конфликта с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:50

2023-11-28T14:50

2023-11-28T14:50

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не избежит наказания по окончании конфликта с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) повторит судьбу Муссолини. Это очевидно", — поделился он своим мнением.Макгрегор также подчеркнул, что украинского лидера настигнет расплата, даже если он решит сбежать."Я считаю, что мир увидит, как сильно он коррумпирован и какой отвратительный он человек на самом деле", — подытожил полковник.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что разочарование, отчаяние и усталость растут среди населения Украины в связи с неудачным контрнаступлением и отсутствием перспектив на скорое окончание конфликта.

https://ria.ru/20231128/udary-1912339375.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, пентагон