https://ria.ru/20231128/morozhenoe-1912335695.html
Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого
Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого - РИА Новости, 28.11.2023
Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого
Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов до 1,2 процента, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T13:00
2023-11-28T13:00
2023-11-28T14:10
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов до 1,2 процента, сообщило ведомство на своем сайте."Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов — 1,2 процента", — говорится в публикации.В министерстве отметили, что сейчас крепость замороженных десертов достигает 7-10 процентов. При этом их распространение не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка.Кроме того, сейчас отсутствует запрет на продажу алкогольного мороженого детям и подросткам, поэтому его можно приобрести в парках и вблизи детских учреждений.Министерство подготовило проект распоряжения, которое предлагает ограничить содержания этилового спирта в мороженом, фруктовых, плодово-ягодных и овощных взбитых замороженных десертах, щербетах, смесях для их приготовления и сладком пищевом льде.С просьбой ограничить продажи мороженого с алкоголем выступили в начале ноября власти Амурской области, призвав продавать его только в общепите и ввести запрет для несовершеннолетних. Позднее инициативу поддержали некоторые депутаты Госдумы, предложив запретить продажи алкогольного мороженого в интернете, а также в ларьках, кафе и возле школ.
https://ria.ru/20231106/alkogol-1907701170.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, амурская область, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, общество
Россия, Амурская область, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Общество
Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого
Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого до 1,2 процента
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости.
Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов до 1,2 процента, сообщило ведомство на своем сайте
.
«
"Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов — 1,2 процента", — говорится в публикации.
В министерстве отметили, что сейчас крепость замороженных десертов достигает 7-10 процентов. При этом их распространение не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка.
Кроме того, сейчас отсутствует запрет на продажу алкогольного мороженого детям и подросткам, поэтому его можно приобрести в парках и вблизи детских учреждений.
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Министерство подготовило проект распоряжения, которое предлагает ограничить содержания этилового спирта в мороженом, фруктовых, плодово-ягодных и овощных взбитых замороженных десертах, щербетах, смесях для их приготовления и сладком пищевом льде.
С просьбой ограничить продажи мороженого с алкоголем выступили в начале ноября власти Амурской области
, призвав продавать его только в общепите и ввести запрет для несовершеннолетних. Позднее инициативу поддержали некоторые депутаты Госдумы, предложив запретить продажи алкогольного мороженого в интернете, а также в ларьках, кафе и возле школ.
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