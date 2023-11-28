https://ria.ru/20231128/morozhenoe-1912335695.html

Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого

Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого - РИА Новости, 28.11.2023

Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого

Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов до 1,2 процента, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:00

2023-11-28T13:00

2023-11-28T14:10

россия

амурская область

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов до 1,2 процента, сообщило ведомство на своем сайте."Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов — 1,2 процента", — говорится в публикации.В министерстве отметили, что сейчас крепость замороженных десертов достигает 7-10 процентов. При этом их распространение не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка.Кроме того, сейчас отсутствует запрет на продажу алкогольного мороженого детям и подросткам, поэтому его можно приобрести в парках и вблизи детских учреждений.Министерство подготовило проект распоряжения, которое предлагает ограничить содержания этилового спирта в мороженом, фруктовых, плодово-ягодных и овощных взбитых замороженных десертах, щербетах, смесях для их приготовления и сладком пищевом льде.С просьбой ограничить продажи мороженого с алкоголем выступили в начале ноября власти Амурской области, призвав продавать его только в общепите и ввести запрет для несовершеннолетних. Позднее инициативу поддержали некоторые депутаты Госдумы, предложив запретить продажи алкогольного мороженого в интернете, а также в ларьках, кафе и возле школ.

https://ria.ru/20231106/alkogol-1907701170.html

https://ria.ru/20231108/gd-1908069425.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, амурская область, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, общество