https://ria.ru/20231128/moda-1912391559.html

В Китае ждут российских участников на неделе моды

В Китае ждут российских участников на неделе моды - РИА Новости, 28.11.2023

В Китае ждут российских участников на неделе моды

КНР ждет российские модные бренды на неделе моды в Китае и планирует участие китайских дизайнеров на российской неделе моды, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:45

2023-11-28T15:45

2023-11-28T15:45

брикс

китай

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. КНР ждет российские модные бренды на неделе моды в Китае и планирует участие китайских дизайнеров на российской неделе моды, заявил РИА Новости председатель совета директоров China Fashion Association Жиан Янг. "Я надеюсь, что в будущем у нас будет еще больше взаимодействия с российским брендами. Полагаю, в будущем мы можем подключить китайские бренды к участию в российской неделе моды, а также ждем российские бренды для участия в неделе моды в Китае", - отметил Жиан Янг в рамках модного саммита BRICS+ в Москве. Он добавил, что китайские дизайнеры будут рады, если "друзья-российские бренды" присоединятся к китайской неделе моды в будущем. "На самом деле, это мой первый раз в Москве. Я думаю, что Москва - город очень красивый и очень модный. По всему городу я видел множество надписи на китайском - это очень удобно, благодаря этому я чувствую себя, как дома", - сказал председатель совета директоров China Fashion Association.

https://ria.ru/20231128/dizayner-1912361783.html

китай

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брикс, китай, россия