Рейтинг@Mail.ru
В Китае ждут российских участников на неделе моды - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/moda-1912391559.html
В Китае ждут российских участников на неделе моды
В Китае ждут российских участников на неделе моды - РИА Новости, 28.11.2023
В Китае ждут российских участников на неделе моды
КНР ждет российские модные бренды на неделе моды в Китае и планирует участие китайских дизайнеров на российской неделе моды, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:45
2023-11-28T15:45
брикс
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912332330_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_39050c906e576890546b38343c249325.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. КНР ждет российские модные бренды на неделе моды в Китае и планирует участие китайских дизайнеров на российской неделе моды, заявил РИА Новости председатель совета директоров China Fashion Association Жиан Янг. "Я надеюсь, что в будущем у нас будет еще больше взаимодействия с российским брендами. Полагаю, в будущем мы можем подключить китайские бренды к участию в российской неделе моды, а также ждем российские бренды для участия в неделе моды в Китае", - отметил Жиан Янг в рамках модного саммита BRICS+ в Москве. Он добавил, что китайские дизайнеры будут рады, если "друзья-российские бренды" присоединятся к китайской неделе моды в будущем. "На самом деле, это мой первый раз в Москве. Я думаю, что Москва - город очень красивый и очень модный. По всему городу я видел множество надписи на китайском - это очень удобно, благодаря этому я чувствую себя, как дома", - сказал председатель совета директоров China Fashion Association.
https://ria.ru/20231128/dizayner-1912361783.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912332330_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_79d1297f15b1a5ebbe7679aa17e4a18c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брикс, китай, россия
БРИКС, Китай, Россия
В Китае ждут российских участников на неделе моды

В Китае ждут российские бренды для участия в неделе моды в 2024 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПодготовка к пленарной сессии форума BRICS+ Fashion Summit
Подготовка к пленарной сессии форума BRICS+ Fashion Summit - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Подготовка к пленарной сессии форума BRICS+ Fashion Summit
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. КНР ждет российские модные бренды на неделе моды в Китае и планирует участие китайских дизайнеров на российской неделе моды, заявил РИА Новости председатель совета директоров China Fashion Association Жиан Янг.
"Я надеюсь, что в будущем у нас будет еще больше взаимодействия с российским брендами. Полагаю, в будущем мы можем подключить китайские бренды к участию в российской неделе моды, а также ждем российские бренды для участия в неделе моды в Китае", - отметил Жиан Янг в рамках модного саммита BRICS+ в Москве.
Он добавил, что китайские дизайнеры будут рады, если "друзья-российские бренды" присоединятся к китайской неделе моды в будущем.
"На самом деле, это мой первый раз в Москве. Я думаю, что Москва - город очень красивый и очень модный. По всему городу я видел множество надписи на китайском - это очень удобно, благодаря этому я чувствую себя, как дома", - сказал председатель совета директоров China Fashion Association.
Актриса Орнелла Мути на пленарной сессии форума BRICS+ Fashion Summit - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Орнелла Мути заявила, что уже десять лет носит одежду русского дизайнера
14:27
 
БРИКСКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала