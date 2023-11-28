https://ria.ru/20231128/moda-1912391559.html
В Китае ждут российских участников на неделе моды
В Китае ждут российских участников на неделе моды - РИА Новости, 28.11.2023
В Китае ждут российских участников на неделе моды
КНР ждет российские модные бренды на неделе моды в Китае и планирует участие китайских дизайнеров на российской неделе моды, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:45
2023-11-28T15:45
2023-11-28T15:45
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. КНР ждет российские модные бренды на неделе моды в Китае и планирует участие китайских дизайнеров на российской неделе моды, заявил РИА Новости председатель совета директоров China Fashion Association Жиан Янг. "Я надеюсь, что в будущем у нас будет еще больше взаимодействия с российским брендами. Полагаю, в будущем мы можем подключить китайские бренды к участию в российской неделе моды, а также ждем российские бренды для участия в неделе моды в Китае", - отметил Жиан Янг в рамках модного саммита BRICS+ в Москве. Он добавил, что китайские дизайнеры будут рады, если "друзья-российские бренды" присоединятся к китайской неделе моды в будущем. "На самом деле, это мой первый раз в Москве. Я думаю, что Москва - город очень красивый и очень модный. По всему городу я видел множество надписи на китайском - это очень удобно, благодаря этому я чувствую себя, как дома", - сказал председатель совета директоров China Fashion Association.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, китай, россия
В Китае ждут российских участников на неделе моды
В Китае ждут российские бренды для участия в неделе моды в 2024 году
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. КНР ждет российские модные бренды на неделе моды в Китае и планирует участие китайских дизайнеров на российской неделе моды, заявил РИА Новости председатель совета директоров China Fashion Association Жиан Янг.
"Я надеюсь, что в будущем у нас будет еще больше взаимодействия с российским брендами. Полагаю, в будущем мы можем подключить китайские бренды к участию в российской неделе моды, а также ждем российские бренды для участия в неделе моды в Китае", - отметил Жиан Янг в рамках модного саммита BRICS
+ в Москве
.
Он добавил, что китайские дизайнеры будут рады, если "друзья-российские бренды" присоединятся к китайской неделе моды в будущем.
"На самом деле, это мой первый раз в Москве. Я думаю, что Москва - город очень красивый и очень модный. По всему городу я видел множество надписи на китайском - это очень удобно, благодаря этому я чувствую себя, как дома", - сказал председатель совета директоров China Fashion Association.
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