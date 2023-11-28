https://ria.ru/20231128/mitta-1912340803.html

Сын Митты опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья отца

Сын Митты опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья отца - РИА Новости, 28.11.2023

Сын Митты опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья отца

Сын народного артиста России, кинорежиссера Александра Митты Евгений опроверг РИА Новости информацию об ухудшении состояния здоровья отца. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T13:23

2023-11-28T13:23

2023-11-28T13:23

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Сын народного артиста России, кинорежиссера Александра Митты Евгений опроверг РИА Новости информацию об ухудшении состояния здоровья отца. Митта был госпитализирован 12 ноября из-за ухудшения самочувствия на фоне перенесенного ранее инсульта. Телеграм-канал Mash сообщил, что состояние режиссера якобы продолжает ухудшаться, и у него развилась застойная пневмония. "Никаких ухудшений не было", - сказал собеседник агентства. России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.

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россия, москва, ссср, александр митта (рабинович), михаил ромм, алексей салтыков, вгик, общество