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Семья младенца-заложника ХАМАС провела митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 28.11.2023
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21:03 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/miting-1912497957.html
Семья младенца-заложника ХАМАС провела митинг в Тель-Авиве
Семья младенца-заложника ХАМАС провела митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 28.11.2023
Семья младенца-заложника ХАМАС провела митинг в Тель-Авиве
Родственники супружеской пары из Израиля Ярден и Шири Бибас, которых 7 октября похитили бойцы ХАМАС вместе с их маленькими детьми - четырехлетним Ариэлем и... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T21:03
2023-11-28T21:03
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя - РИА Новости. Родственники супружеской пары из Израиля Ярден и Шири Бибас, которых 7 октября похитили бойцы ХАМАС вместе с их маленькими детьми - четырехлетним Ариэлем и десятимесячным Кфиром, устроили митинг в Тель-Авиве с требованием к правительству Израиля и ХАМАС немедленно освободить их, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее на этой неделе фотографии самого молодого заложника ХАМАС - рыжеволосого младенца по имени Кфир ("львенок" в переводе с иврита) - облетели мировые СМИ после того, как в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ХАМАС могло передать членов семьи Бибас другой группировке в секторе Газа. Родственники этой семьи опасаются, что данное обстоятельство может существенно снизить шансы на их освобождения в рамках текущих договоренностей между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в обмен на освобождение заложников. Ранее во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подвел итоги четырехдневного прекращения огня, которое вступило в силу 24 ноября. Премьер констатировал, что за это время Израиль добился освобождения 74 заложников, среди которых 51 гражданин Израиля и 23 иностранца. Всего движение ХАМАС похитило порядка 240 человек. Митинг проходил на площади перед городским музеем искусств через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Сотни людей и десятки журналистов пришли на мероприятие поддержать родственников этой израильской семьи. Родственники обратились к ХАМАС на трех языках, включая арабский, с требованием освободить семью Бибас вместе с их маленькими детьми. Они также поблагодарили руководство США, Катара и Египта за посреднические усилия, которые сделали возможной сделку с ХАМАС по освобождению части заложников. Участники митинга держали в руках десятки воздушных шаров рыжего цвета - такого же, как волосы на головах Кфира и Ариэля. Под звуки национального гимна "Атиква" ("надежда" в переводе с иврита) люди выпустили шары в небо. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231128/gibel-1912486387.html
https://ria.ru/20231128/zalozhniki-1912411806.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН
Семья младенца-заложника ХАМАС провела митинг в Тель-Авиве

Семья младенца-заложника на митинге в Тель-Авиве потребовала освободить его

© AP Photo / Petros GiannakourisФотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Фотографии израильтян, пропавших без вести и находящихся в заложниках в секторе Газа, на стенде в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 ноя - РИА Новости. Родственники супружеской пары из Израиля Ярден и Шири Бибас, которых 7 октября похитили бойцы ХАМАС вместе с их маленькими детьми - четырехлетним Ариэлем и десятимесячным Кфиром, устроили митинг в Тель-Авиве с требованием к правительству Израиля и ХАМАС немедленно освободить их, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее на этой неделе фотографии самого молодого заложника ХАМАС - рыжеволосого младенца по имени Кфир ("львенок" в переводе с иврита) - облетели мировые СМИ после того, как в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ХАМАС могло передать членов семьи Бибас другой группировке в секторе Газа. Родственники этой семьи опасаются, что данное обстоятельство может существенно снизить шансы на их освобождения в рамках текущих договоренностей между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в обмен на освобождение заложников.
Израильский военный во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Армия Израиля объявила о гибели трех солдат, похищенных ХАМАС
Вчера, 19:48
Ранее во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подвел итоги четырехдневного прекращения огня, которое вступило в силу 24 ноября. Премьер констатировал, что за это время Израиль добился освобождения 74 заложников, среди которых 51 гражданин Израиля и 23 иностранца. Всего движение ХАМАС похитило порядка 240 человек.
Митинг проходил на площади перед городским музеем искусств через дорогу от комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. Сотни людей и десятки журналистов пришли на мероприятие поддержать родственников этой израильской семьи. Родственники обратились к ХАМАС на трех языках, включая арабский, с требованием освободить семью Бибас вместе с их маленькими детьми. Они также поблагодарили руководство США, Катара и Египта за посреднические усилия, которые сделали возможной сделку с ХАМАС по освобождению части заложников.
Участники митинга держали в руках десятки воздушных шаров рыжего цвета - такого же, как волосы на головах Кфира и Ариэля. Под звуки национального гимна "Атиква" ("надежда" в переводе с иврита) люди выпустили шары в небо.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В МИД рассказали о контактах с ХАМАС по освобождению заложников
Вчера, 16:25
 
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООН
 
 
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