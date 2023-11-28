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Мобилизованные на Урале саперы изучают способы борьбы с минами НАТО - РИА Новости, 28.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/miny-1912266953.html
Мобилизованные на Урале саперы изучают способы борьбы с минами НАТО
Мобилизованные на Урале саперы изучают способы борьбы с минами НАТО - РИА Новости, 28.11.2023
Мобилизованные на Урале саперы изучают способы борьбы с минами НАТО
Мобилизованные на Урале саперы изучают мины НАТО и способы их уничтожения на полигонах донецкого направления, бойцов ВС РФ перед отправкой на штурмовые действия РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T06:09
2023-11-28T06:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 ноя – РИА Новости. Мобилизованные на Урале саперы изучают мины НАТО и способы их уничтожения на полигонах донецкого направления, бойцов ВС РФ перед отправкой на штурмовые действия обучают, чем натовские мины отличаются от российских и советских, передает корреспондент РИА Новости. &quot;Специально вам взял, чтобы вы увидели цвет вот этого провода. Запомните. Ярко-зеленый, запомнили? Черный – это, в основном, наш, зеленый – натовское. Это стопроцентно американское, мы все пробили, посмотрели, как работает. Встретилась вам эта &quot;зеленая&quot; (провод), значит, где-то 100 процентов стоит мина&quot;, - рассказывает мобилизованным на Урале бойцам сапер с позывным &quot;Молодой&quot;, который прибыл на полигон, чтобы прочитать бойцам лекции. Ранее он получил ранение получил при штурмовых действиях на одном из направлений СВО.По его словам, несмотря на обилие натовского вооружения у ВСУ на донецком направлении противник предпочитает минировать при помощи советской техники, поскольку она проще в использовании. "Чаще всего – наши советские. Зарубежные идут с самоликвидатором. Их невыгодно ставить. Вот они закинули немецкую мину, она трое суток простояла и самоликвидировалась. Еще у них есть мины, которые реагируют на железо. Подход с автоматом, кумулятивная струя сразу выстреливает. Как на технику, так и на пехоту есть. Они их используют, но предпочтение отдается нашим (минам - ред.). Наши мины проще использовать: повернул, положил и все. При наших условиях нет возможности долго закапывать, а (советскую) в траву положил, либо под куст, где пойдет пехота – самое элементарное", - рассказывает он.
https://ria.ru/20231027/miny-1905706989.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Мобилизованные на Урале саперы изучают способы борьбы с минами НАТО

Мобилизованные на Урале саперы изучают мины НАТО и способы их уничтожения

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Предупреждающая табличка во время разминирования - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
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ДОНЕЦК, 28 ноя – РИА Новости. Мобилизованные на Урале саперы изучают мины НАТО и способы их уничтожения на полигонах донецкого направления, бойцов ВС РФ перед отправкой на штурмовые действия обучают, чем натовские мины отличаются от российских и советских, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Специально вам взял, чтобы вы увидели цвет вот этого провода. Запомните. Ярко-зеленый, запомнили? Черный – это, в основном, наш, зеленый – натовское. Это стопроцентно американское, мы все пробили, посмотрели, как работает. Встретилась вам эта "зеленая" (провод), значит, где-то 100 процентов стоит мина", - рассказывает мобилизованным на Урале бойцам сапер с позывным "Молодой", который прибыл на полигон, чтобы прочитать бойцам лекции. Ранее он получил ранение получил при штурмовых действиях на одном из направлений СВО.

По его словам, несмотря на обилие натовского вооружения у ВСУ на донецком направлении противник предпочитает минировать при помощи советской техники, поскольку она проще в использовании.
"Чаще всего – наши советские. Зарубежные идут с самоликвидатором. Их невыгодно ставить. Вот они закинули немецкую мину, она трое суток простояла и самоликвидировалась. Еще у них есть мины, которые реагируют на железо. Подход с автоматом, кумулятивная струя сразу выстреливает. Как на технику, так и на пехоту есть. Они их используют, но предпочтение отдается нашим (минам - ред.). Наши мины проще использовать: повернул, положил и все. При наших условиях нет возможности долго закапывать, а (советскую) в траву положил, либо под куст, где пойдет пехота – самое элементарное", - рассказывает он.
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Советские мины могут остановить даже западные танки, рассказал сапер
27 октября, 18:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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