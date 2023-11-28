https://ria.ru/20231128/miny-1912266953.html

Мобилизованные на Урале саперы изучают способы борьбы с минами НАТО

Мобилизованные на Урале саперы изучают способы борьбы с минами НАТО - РИА Новости, 28.11.2023

Мобилизованные на Урале саперы изучают способы борьбы с минами НАТО

Мобилизованные на Урале саперы изучают мины НАТО и способы их уничтожения на полигонах донецкого направления, бойцов ВС РФ перед отправкой на штурмовые действия РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T06:09

2023-11-28T06:09

2023-11-28T06:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 ноя – РИА Новости. Мобилизованные на Урале саперы изучают мины НАТО и способы их уничтожения на полигонах донецкого направления, бойцов ВС РФ перед отправкой на штурмовые действия обучают, чем натовские мины отличаются от российских и советских, передает корреспондент РИА Новости. "Специально вам взял, чтобы вы увидели цвет вот этого провода. Запомните. Ярко-зеленый, запомнили? Черный – это, в основном, наш, зеленый – натовское. Это стопроцентно американское, мы все пробили, посмотрели, как работает. Встретилась вам эта "зеленая" (провод), значит, где-то 100 процентов стоит мина", - рассказывает мобилизованным на Урале бойцам сапер с позывным "Молодой", который прибыл на полигон, чтобы прочитать бойцам лекции. Ранее он получил ранение получил при штурмовых действиях на одном из направлений СВО.По его словам, несмотря на обилие натовского вооружения у ВСУ на донецком направлении противник предпочитает минировать при помощи советской техники, поскольку она проще в использовании. "Чаще всего – наши советские. Зарубежные идут с самоликвидатором. Их невыгодно ставить. Вот они закинули немецкую мину, она трое суток простояла и самоликвидировалась. Еще у них есть мины, которые реагируют на железо. Подход с автоматом, кумулятивная струя сразу выстреливает. Как на технику, так и на пехоту есть. Они их используют, но предпочтение отдается нашим (минам - ред.). Наши мины проще использовать: повернул, положил и все. При наших условиях нет возможности долго закапывать, а (советскую) в траву положил, либо под куст, где пойдет пехота – самое элементарное", - рассказывает он.

https://ria.ru/20231027/miny-1905706989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины