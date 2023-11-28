Рейтинг@Mail.ru
Для Су-57 создали мини-беспилотники, сообщил источник - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
 
03:35 28.11.2023 (обновлено: 09:04 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/mini-bespilotniki-1912261637.html
Для Су-57 создали мини-беспилотники, сообщил источник
Для Су-57 создали мини-беспилотники, сообщил источник - РИА Новости, 28.11.2023
Для Су-57 создали мини-беспилотники, сообщил источник
Для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T03:35
2023-11-28T09:04
новое оружие россии
су-57
воздушно-космические силы россии
технологии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809802383_0:141:3071:1868_1920x0_80_0_0_e2bc84a81e597cfbe3bcbf471ce7feae.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, сообщил РИА Новости информированный источник.&quot;Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников&quot;, — рассказал собеседник агентства.По его словам, речь идет об ударных дронах, разведывательных аппаратах и БПЛА радиоэлектронной борьбы. В частности, беспилотники, сброшенные в количестве десятков штук группой Су-57, позволят истребителям прорвать ПВО противника — как за счет перегрузки ее информационных каналов, так и за счет сосредоточенного удара по ее системам — и дронами, и средствами поражения с боевых самолетов.В апреле 2021 года источник РИА Новости в авиастроительной отрасли сообщал, что Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов. При этом он уточнял, что на тот момент началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, создавался стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой.Серийные поставки Су-57 начались в 2022-м. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 самолетов.
https://ria.ru/20231127/drony-1912007632.html
https://ria.ru/20231114/istrebitel-1909269772.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809802383_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c186e28f2992f1665164f34f9e14fb8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
су-57, воздушно-космические силы россии, технологии, безопасность
Новое оружие России, Су-57, Воздушно-космические силы России, Технологии, Безопасность
Для Су-57 создали мини-беспилотники, сообщил источник

Источник РИА Новости: для Су-57 создали мини-БПЛА, которые он возьмет на борт

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИстребитель Су-57
Истребитель Су-57 - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Истребитель Су-57. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, сообщил РИА Новости информированный источник.
«

"Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет об ударных дронах, разведывательных аппаратах и БПЛА радиоэлектронной борьбы. В частности, беспилотники, сброшенные в количестве десятков штук группой Су-57, позволят истребителям прорвать ПВО противника — как за счет перегрузки ее информационных каналов, так и за счет сосредоточенного удара по ее системам — и дронами, и средствами поражения с боевых самолетов.
В апреле 2021 года источник РИА Новости в авиастроительной отрасли сообщал, что Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов. При этом он уточнял, что на тот момент началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, создавался стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой.
Гидрографический катер ГРК-700 Визир, разработанный Кингисеппским машиностроительным заводом - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Первые российские морские дроны испытают и поставят в войска до конца года
Вчера, 03:06

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Его создали с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Эта боевая машина способна нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет также обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, при этом он способен маневрировать с большими перегрузками.

Серийные поставки Су-57 начались в 2022-м. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 самолетов.
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В "Ростехе" рассказали о росте боевых возможностей истребителя Су-57
14 ноября, 03:17
 
Новое оружие РоссииСу-57Воздушно-космические силы РоссииТехнологииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала