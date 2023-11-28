https://ria.ru/20231128/mini-bespilotniki-1912261637.html

Для Су-57 создали мини-беспилотники, сообщил источник

Для Су-57 создали мини-беспилотники, сообщил источник - РИА Новости, 28.11.2023

Для Су-57 создали мини-беспилотники, сообщил источник

Для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T03:35

2023-11-28T03:35

2023-11-28T09:04

новое оружие россии

су-57

воздушно-космические силы россии

технологии

безопасность

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, сообщил РИА Новости информированный источник."Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников", — рассказал собеседник агентства.По его словам, речь идет об ударных дронах, разведывательных аппаратах и БПЛА радиоэлектронной борьбы. В частности, беспилотники, сброшенные в количестве десятков штук группой Су-57, позволят истребителям прорвать ПВО противника — как за счет перегрузки ее информационных каналов, так и за счет сосредоточенного удара по ее системам — и дронами, и средствами поражения с боевых самолетов.В апреле 2021 года источник РИА Новости в авиастроительной отрасли сообщал, что Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов. При этом он уточнял, что на тот момент началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, создавался стенд для наземной отработки системы взаимодействия беспилотников с истребителем-носителем и между собой.Серийные поставки Су-57 начались в 2022-м. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 самолетов.

https://ria.ru/20231127/drony-1912007632.html

https://ria.ru/20231114/istrebitel-1909269772.html

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су-57, воздушно-космические силы россии, технологии, безопасность