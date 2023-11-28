https://ria.ru/20231128/mi-28n-1912264741.html

Экипажи "Ночных охотников" Ми-28Н уничтожили опорные пункты ВСУ

Экипажи "Ночных охотников" Ми-28Н уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023

Экипажи "Ночных охотников" Ми-28Н уничтожили опорные пункты ВСУ

Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России на донецком направлении уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T05:04

2023-11-28T05:04

2023-11-28T05:04

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России на донецком направлении уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - отметили в ведомстве. В минобороны уточнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

https://ria.ru/20220520/spetsoperatsiya-1789658864.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии