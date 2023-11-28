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Экипажи "Ночных охотников" Ми-28Н уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/mi-28n-1912264741.html
Экипажи "Ночных охотников" Ми-28Н уничтожили опорные пункты ВСУ
Экипажи "Ночных охотников" Ми-28Н уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023
Экипажи "Ночных охотников" Ми-28Н уничтожили опорные пункты ВСУ
Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России на донецком направлении уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T05:04
2023-11-28T05:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России на донецком направлении уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - отметили в ведомстве. В минобороны уточнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20220520/spetsoperatsiya-1789658864.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Экипажи "Ночных охотников" Ми-28Н уничтожили опорные пункты ВСУ

Экипажи "Ночных охотников" Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты ВСУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Ударный вертолет Ми-28Н Ночной охотник - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России на донецком направлении уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - отметили в ведомстве.
Удары ракетами по украинским позициям с помощью вертолетов Ми-28Н и Ка-52 - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
Минобороны показало удары "Ночного охотника" и "Аллигатора" по позициям ВСУ
20 мая 2022, 10:28
В минобороны уточнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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