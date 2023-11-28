https://ria.ru/20231128/mi-28n-1912264741.html
Экипажи "Ночных охотников" Ми-28Н уничтожили опорные пункты ВСУ
Экипажи "Ночных охотников" Ми-28Н уничтожили опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 28.11.2023
Экипажи "Ночных охотников" Ми-28Н уничтожили опорные пункты ВСУ
Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России на донецком направлении уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T05:04
2023-11-28T05:04
2023-11-28T05:04
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России на донецком направлении уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - отметили в ведомстве. В минобороны уточнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20220520/spetsoperatsiya-1789658864.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
Экипажи "Ночных охотников" Ми-28Н уничтожили опорные пункты ВСУ
Экипажи "Ночных охотников" Ми-28Н ВКС России уничтожили опорные пункты ВСУ
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России на донецком направлении уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ", - отметили в ведомстве.
Минобороны показало удары "Ночного охотника" и "Аллигатора" по позициям ВСУ
В минобороны уточнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.