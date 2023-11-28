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Вильфанд объяснил, почему снегопад в Москве нельзя назвать "черной метелью" - РИА Новости, 28.11.2023
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03:36 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/metel-1912261775.html
Вильфанд объяснил, почему снегопад в Москве нельзя назвать "черной метелью"
Вильфанд объяснил, почему снегопад в Москве нельзя назвать "черной метелью" - РИА Новости, 28.11.2023
Вильфанд объяснил, почему снегопад в Москве нельзя назвать "черной метелью"
Термин "черная метель" используют на Крайнем Севере, поэтому применять его к снегопаду в Москве не совсем корректно, заявил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T03:36
2023-11-28T03:36
москва
таймыр
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Термин "черная метель" используют на Крайнем Севере, поэтому применять его к снегопаду в Москве не совсем корректно, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Один, два раза я слышал такое, когда был в экспедициях на Таймыре. В умеренных широтах не бывает такого", - сказал Вильфанд. "Черной метелью" или "черной пургой" называют природное явление, когда крупные хлопья снега из-за большой скорости ветра летят почти параллельно поверхности земли. Видимость при такой вьюге становится почти "нулевой". Термин используют в основном жители северных регионов. В воскресенье МЧС России предупредило москвичей о сильном снеге, ледяном дожде и гололеде в период с 21.00 26 ноября до 10.00 27 ноября. Некоторые синоптики предсказали в эти часы в столице "черную метель". К утру понедельника сугробы в Москве выросли до 24 сантиметров.
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москва, таймыр, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Москва, Таймыр, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Вильфанд объяснил, почему снегопад в Москве нельзя назвать "черной метелью"

Вильфанд: термин "черная метель" используется на Крайнем Севере, но не в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПрохожие и работники коммунальной службы на заснеженной улице после снегопада в Москве
Прохожие и работники коммунальной службы на заснеженной улице после снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Прохожие и работники коммунальной службы на заснеженной улице после снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Термин "черная метель" используют на Крайнем Севере, поэтому применять его к снегопаду в Москве не совсем корректно, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"Один, два раза я слышал такое, когда был в экспедициях на Таймыре. В умеренных широтах не бывает такого", - сказал Вильфанд.
"Черной метелью" или "черной пургой" называют природное явление, когда крупные хлопья снега из-за большой скорости ветра летят почти параллельно поверхности земли. Видимость при такой вьюге становится почти "нулевой". Термин используют в основном жители северных регионов.
В воскресенье МЧС России предупредило москвичей о сильном снеге, ледяном дожде и гололеде в период с 21.00 26 ноября до 10.00 27 ноября. Некоторые синоптики предсказали в эти часы в столице "черную метель". К утру понедельника сугробы в Москве выросли до 24 сантиметров.
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Жителей 15 регионов предупредили об угрозе шторма
02:58
 
МоскваТаймырРоссияРоман ВильфандГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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