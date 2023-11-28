https://ria.ru/20231128/metel-1912261775.html

Вильфанд объяснил, почему снегопад в Москве нельзя назвать "черной метелью"

Вильфанд объяснил, почему снегопад в Москве нельзя назвать "черной метелью" - РИА Новости, 28.11.2023

Вильфанд объяснил, почему снегопад в Москве нельзя назвать "черной метелью"

Термин "черная метель" используют на Крайнем Севере, поэтому применять его к снегопаду в Москве не совсем корректно, заявил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T03:36

2023-11-28T03:36

2023-11-28T03:36

москва

таймыр

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Термин "черная метель" используют на Крайнем Севере, поэтому применять его к снегопаду в Москве не совсем корректно, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Один, два раза я слышал такое, когда был в экспедициях на Таймыре. В умеренных широтах не бывает такого", - сказал Вильфанд. "Черной метелью" или "черной пургой" называют природное явление, когда крупные хлопья снега из-за большой скорости ветра летят почти параллельно поверхности земли. Видимость при такой вьюге становится почти "нулевой". Термин используют в основном жители северных регионов. В воскресенье МЧС России предупредило москвичей о сильном снеге, ледяном дожде и гололеде в период с 21.00 26 ноября до 10.00 27 ноября. Некоторые синоптики предсказали в эти часы в столице "черную метель". К утру понедельника сугробы в Москве выросли до 24 сантиметров.

https://ria.ru/20231128/shtorm-1912260306.html

москва

таймыр

россия

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москва, таймыр, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество