https://ria.ru/20231128/meropriyatiya-1912447205.html

Комитет госконтроля Белоруссии и СП РФ подписали план мероприятий на 2024 г

Комитет госконтроля Белоруссии и СП РФ подписали план мероприятий на 2024 г - РИА Новости, 28.11.2023

Комитет госконтроля Белоруссии и СП РФ подписали план мероприятий на 2024 г

Руководство Комитета госконтроля Белоруссии и Счетной палаты РФ подписали в Москве план совместных мероприятий на будущий год, сообщило во вторник белорусское... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T17:23

2023-11-28T17:23

2023-11-28T17:32

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МИНСК, 28 ноя – РИА Новости. Руководство Комитета госконтроля Белоруссии и Счетной палаты РФ подписали в Москве план совместных мероприятий на будущий год, сообщило во вторник белорусское ведомство. "Состоялась рабочая встреча председателя КГК Беларуси Василия Герасимова и и.о. председателя Счетной палаты России Галины Изотовой. На встрече подписан план совместных мероприятий Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России на 2024 год", - говорится в сообщении комитета, опубликованном в его Telegram-канале. Отмечается, что план предусматривает проведение совместных контрольных мероприятий, семинаров по обмену опытом и других мероприятий. По данным ведомства, на встрече также обсуждены другие актуальные вопросы межведомственного сотрудничества, в том числе проведение в рамках ХІ Форума регионов Белоруссии и России в июне 2024 года панельной сессии контрольных органов двух стран, а также возможность стажировок для студентов, обучающихся в вузах двух стран по программам государственного аудита. В ведомстве также сообщили, что белорусская делегация приняла участие в Москве в совместном заседании коллегий высших органов финансового контроля государств-членов ЕАЭС. На мероприятии были подведены итоги проверки соблюдения уполномоченными органами стран ЕАЭС порядка зачисления, распределения и перечисления ввозных таможенных пошлин. Контрольные мероприятия проводились в 2023 году в каждом из государств – членов ЕАЭС. Проверяемыми органами являлись министерства финансов и казначейства государств-членов ЕАЭС. "Проверка показала, что в 2022 году поступление в бюджеты государств – членов ЕАЭС сумм ввозных таможенных пошлин составило 10,3 миллиарда долларов. В бюджет Республики Беларусь поступления составили 489,6 миллиона долларов. Для нашей страны сложилось положительное сальдо встречных потоков сумм ввозных таможенных пошлин", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС в целом обеспечено соблюдение порядка распределения ввозных таможенных пошлин между странами ЕАЭС. По результатам совместного контрольного мероприятия в Белоруссии нарушений не выявлено.

https://ria.ru/20231123/energosistemy-1911445792.html

https://ria.ru/20231114/tovarooborot-1909398532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, евразийский экономический союз, галина изотова