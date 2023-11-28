https://ria.ru/20231128/mer-1912267706.html

"Наглый бандеровец": поляки поставили на место дерзкого мэра Львова

"Наглый бандеровец": поляки поставили на место дерзкого мэра Львова - РИА Новости, 28.11.2023

"Наглый бандеровец": поляки поставили на место дерзкого мэра Львова

Читатели польского издания wPolityce отреагировали на заявление мэра Львова Андрея Садового, призвавшего прекратить блокаду пунктов пропуска на границе Польши и РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T06:45

2023-11-28T06:45

2023-11-28T06:45

в мире

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андрей садовый

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Читатели польского издания wPolityce отреагировали на заявление мэра Львова Андрея Садового, призвавшего прекратить блокаду пунктов пропуска на границе Польши и Украины.Садовой ранее опубликовал в соцсетях обращение на польском языке, в котором заявил, что "польские друзья" Украины должны вернуться к реальности и положить конец "позорной блокаде", задавшись при этом вопросом, есть ли для этого у Польши "смелость, политическая воля и гражданские инструменты".Публикация издания, посвященная заявлениям Садового, вызвала активную реакцию читателей в комментариях."Странная у этих украинцев манера выражать благодарность за оружие и крышу над головой... Позор!" – написал пользователь Menahem."Наглый, недаром на Западной Украине так популярны бандеровщина и прославление преступлений УПА* (признана экстремистской организацией, запрещена в России) — позорно!" – возмутился corkaadama."Ведь украинские братья выбрали немцев!? Разве не Кулеба сказал, что Польша и Украина будут конкурировать друг с другом?" – задался вопросом 2x1."Может быть, мэр Львова вместо того, чтобы вводить соотечественников в заблуждение, пошел бы на фронт", - предложил bubu."Наш МИД должен заклеймить бандеровца Андрея Садового", - потребовал az."Пусть он лучше объяснит, как без каких-либо юридических оснований Еврокомиссия дала им разрешение на въезд и перевозку товаров внутри ЕС. Украина не является членом ЕС", - указал wzwz."Способность контролировать потоки товаров с учетом наших стратегических интересов является хорошим аргументом <…>, и этот пробандеровский политик с его претензиями прекрасно это знает. Топот ногами в ожидании, когда (лидер оппозиции Дональд. – ред.) Туск откроет настежь границу с Украиной, может стать неприятным сюрпризом для него и Зеленского", - заметил mistral68."У каждого польского водителя на окне грузовика у (КПП. – ред.) Медыки должна быть наклейка "Волынь – мы помним"", - предложил Sanwiar."За каждое проявление приличия Польша всегда получала в ривеи средний палец. Стоит быть порядочным, но собственные интересы на первом месте. Иначе, мягко говоря, неуважение к наивным полякам будет усугубляться. Кто знает украинцев, тот понимает, о чем я говорю", - добавил Pontox.Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.*Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20231128/blokada-1912264091.html

https://ria.ru/20231128/blokada-1912257381.html

https://ria.ru/20231127/blokirovka-1912173345.html

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в мире, украина, польша, львов, андрей садовый, евросоюз, еврокомиссия