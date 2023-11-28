https://ria.ru/20231128/medvedev-1912322362.html

Медведев поблагодарил СПбГТИ за разработки передовых технологий

Медведев поблагодарил СПбГТИ за разработки передовых технологий - РИА Новости, 28.11.2023

Медведев поблагодарил СПбГТИ за разработки передовых технологий

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте" поблагодарил преподавателей и студентов Санкт-Петербургского государственного... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:19

2023-11-28T12:19

2023-11-28T12:19

технологии

россия

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте" поблагодарил преподавателей и студентов Санкт-Петербургского государственного технологического института (СПбГТИ), которые занимаются разработкой передовых технологий, приближающих победу России в ходе специальной военной операции на Украине. Российский политик опубликовал видео с поздравлением Технологического института со 195-летием. "Горжусь тем, что с ним тесно связаны история и моей семьи, и мои первые шаги в трудовой жизни", - сказал Медведев. Он отметил, что за свою историю вуз внес важный вклад в научно-технологическое развитие страны и всего мира. Сегодня коллектив института продолжает заложенные в него традиции, разработки представителей Технологического института важны для производства современной продукции, включая продукцию военного назначения, подчеркнул Медведев. "В ежедневном режиме институт, его преподаватели и студенты добросовестно трудятся на благо нашей Родины. Вы делаете все, чтобы отстоять лидерские позиции России в современном мире, защитить технологический суверенитет и безопасность нашего государства, подготовить квалифицированные кадры для ключевых отраслей экономики и промышленности. Укрепить обороноспособность нашей страны. Искренняя благодарность всем, кто занимается разработкой передовых технологий, которые приближают нашу победу в ходе специальной военной операции", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20231122/spbgu-1911134233.html

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украина

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Дарья Буймова

технологии, россия, украина, дмитрий медведев