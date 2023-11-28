Рейтинг@Mail.ru
Башкирский мед отправили космонавтам со стенда региона на форуме "Россия" - РИА Новости, 28.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:34 28.11.2023 (обновлено: 16:35 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/med-1912419043.html
Башкирский мед отправили космонавтам со стенда региона на форуме "Россия"
Башкирский мед отправили космонавтам со стенда региона на форуме "Россия" - РИА Новости, 28.11.2023
Башкирский мед отправили космонавтам со стенда региона на форуме "Россия"
Сорок килограммов башкирского меда отправили российским космонавтам со стенда региона на выставке-форуме "Россия", сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:34
2023-11-28T16:35
выставка-форум "россия"
космос - риа наука
республика башкортостан
россия
михаил корниенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890824633_0:358:2938:2011_1920x0_80_0_0_eef91dab01ea20466bb7b18dee1d92dd.jpg
УФА, 28 ноя - РИА Новости. Сорок килограммов башкирского меда отправили российским космонавтам со стенда региона на выставке-форуме "Россия", сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. "Со стенда Республики Башкортостан на Международной выставке-форуме "Россия" отправили башкирский мед на космическую станцию, для отечественных космонавтов. Торжественная церемония прошла в рамках недели сельского хозяйства региона - Башкортостан аграрный. Она стартовала сегодня, 28 ноября, и продлится по 2 декабря", - говорится в сообщении. О поставке партии качественного меда договорились производитель спецпитания для космонавтов Бирюлевский экспериментальный завод пищевых концентратов и башкирская компания "Башкирский мед". Всего производство передало заводу 40 килограммов меда, пояснили в пресс-службе. По данным башкирских властей, в скором времени мед расфасуют и отправят на грузовом корабле на международную космическую станцию, "Мед очень поддерживает космонавтов на орбите. Всем известно и понятно, что это самый полезный продукт. В космосе он нужен вдвойне - я это подтверждаю, полтора года летал - мы его там используем по полной программе. Это необходимая совершенно вещь в рационе питания космонавта", - приводятся слова руководителя башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики России Михаила Корниенко. В пресс-службе уточнили, что Башкирия более 20 лет отправляет мед для нужд космонавтики. В этом году в сложных погодных условиях на пасеках региона произвели около 6,5 тысячи тонн меда. В республике насчитывается около 300 тысяч пчелосемей. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231102/med-1906931179.html
https://ria.ru/20231128/vystavka-1912127708.html
республика башкортостан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890824633_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_40688b4a96c44a2f65fca746ceb509da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, республика башкортостан, россия, михаил корниенко
Выставка-форум "Россия", Космос - РИА Наука, Республика Башкортостан, Россия, Михаил Корниенко
Башкирский мед отправили космонавтам со стенда региона на форуме "Россия"

Башкирский мед отправили российским космонавтам с выставки "Россия"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПчелы на сотах
Пчелы на сотах - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Пчелы на сотах. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 28 ноя - РИА Новости. Сорок килограммов башкирского меда отправили российским космонавтам со стенда региона на выставке-форуме "Россия", сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.
«
"Со стенда Республики Башкортостан на Международной выставке-форуме "Россия" отправили башкирский мед на космическую станцию, для отечественных космонавтов. Торжественная церемония прошла в рамках недели сельского хозяйства региона - Башкортостан аграрный. Она стартовала сегодня, 28 ноября, и продлится по 2 декабря", - говорится в сообщении.
О поставке партии качественного меда договорились производитель спецпитания для космонавтов Бирюлевский экспериментальный завод пищевых концентратов и башкирская компания "Башкирский мед". Всего производство передало заводу 40 килограммов меда, пояснили в пресс-службе.
По данным башкирских властей, в скором времени мед расфасуют и отправят на грузовом корабле на международную космическую станцию,
Житель рабочего поселка Арья Уренского района Алексей Торопов, отправивший в зону СВО полтонны меда в Нижегородской области
Нижегородский пенсионер передал бойцам СВО полтонны меда
2 ноября, 13:37
"Мед очень поддерживает космонавтов на орбите. Всем известно и понятно, что это самый полезный продукт. В космосе он нужен вдвойне - я это подтверждаю, полтора года летал - мы его там используем по полной программе. Это необходимая совершенно вещь в рационе питания космонавта", - приводятся слова руководителя башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики России Михаила Корниенко.
В пресс-службе уточнили, что Башкирия более 20 лет отправляет мед для нужд космонавтики. В этом году в сложных погодных условиях на пасеках региона произвели около 6,5 тысячи тонн меда. В республике насчитывается около 300 тысяч пчелосемей.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.
Международная выставка-форум Россия. Концертная программа Многонациональный Ямал
Фестивали и свадебные церемонии: как проходит выставка-форум "Россия"
09:00
 
Выставка-форум "Россия"Космос - РИА НаукаРеспублика БашкортостанРоссияМихаил Корниенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала