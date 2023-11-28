https://ria.ru/20231128/med-1912419043.html
Башкирский мед отправили космонавтам со стенда региона на форуме "Россия"
Башкирский мед отправили космонавтам со стенда региона на форуме "Россия" - РИА Новости, 28.11.2023
Башкирский мед отправили космонавтам со стенда региона на форуме "Россия"
Сорок килограммов башкирского меда отправили российским космонавтам со стенда региона на выставке-форуме "Россия", сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T16:34
2023-11-28T16:34
2023-11-28T16:35
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УФА, 28 ноя - РИА Новости. Сорок килограммов башкирского меда отправили российским космонавтам со стенда региона на выставке-форуме "Россия", сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. "Со стенда Республики Башкортостан на Международной выставке-форуме "Россия" отправили башкирский мед на космическую станцию, для отечественных космонавтов. Торжественная церемония прошла в рамках недели сельского хозяйства региона - Башкортостан аграрный. Она стартовала сегодня, 28 ноября, и продлится по 2 декабря", - говорится в сообщении. О поставке партии качественного меда договорились производитель спецпитания для космонавтов Бирюлевский экспериментальный завод пищевых концентратов и башкирская компания "Башкирский мед". Всего производство передало заводу 40 килограммов меда, пояснили в пресс-службе. По данным башкирских властей, в скором времени мед расфасуют и отправят на грузовом корабле на международную космическую станцию, "Мед очень поддерживает космонавтов на орбите. Всем известно и понятно, что это самый полезный продукт. В космосе он нужен вдвойне - я это подтверждаю, полтора года летал - мы его там используем по полной программе. Это необходимая совершенно вещь в рационе питания космонавта", - приводятся слова руководителя башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики России Михаила Корниенко. В пресс-службе уточнили, что Башкирия более 20 лет отправляет мед для нужд космонавтики. В этом году в сложных погодных условиях на пасеках региона произвели около 6,5 тысячи тонн меда. В республике насчитывается около 300 тысяч пчелосемей. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231102/med-1906931179.html
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космос - риа наука, республика башкортостан, россия, михаил корниенко
Выставка-форум "Россия", Космос - РИА Наука, Республика Башкортостан, Россия, Михаил Корниенко
Башкирский мед отправили космонавтам со стенда региона на форуме "Россия"
Башкирский мед отправили российским космонавтам с выставки "Россия"
УФА, 28 ноя - РИА Новости. Сорок килограммов башкирского меда отправили российским космонавтам со стенда региона на выставке-форуме "Россия", сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.
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"Со стенда Республики Башкортостан на Международной выставке-форуме "Россия" отправили башкирский мед на космическую станцию, для отечественных космонавтов. Торжественная церемония прошла в рамках недели сельского хозяйства региона - Башкортостан аграрный. Она стартовала сегодня, 28 ноября, и продлится по 2 декабря", - говорится в сообщении.
О поставке партии качественного меда договорились производитель спецпитания для космонавтов Бирюлевский экспериментальный завод пищевых концентратов и башкирская компания "Башкирский мед". Всего производство передало заводу 40 килограммов меда, пояснили в пресс-службе.
По данным башкирских властей, в скором времени мед расфасуют и отправят на грузовом корабле на международную космическую станцию,
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"Мед очень поддерживает космонавтов на орбите. Всем известно и понятно, что это самый полезный продукт. В космосе он нужен вдвойне - я это подтверждаю, полтора года летал - мы его там используем по полной программе. Это необходимая совершенно вещь в рационе питания космонавта", - приводятся слова руководителя башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики России Михаила Корниенко.
В пресс-службе уточнили, что Башкирия более 20 лет отправляет мед для нужд космонавтики. В этом году в сложных погодных условиях на пасеках региона произвели около 6,5 тысячи тонн меда. В республике насчитывается около 300 тысяч пчелосемей.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года.
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