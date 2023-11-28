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ХАМАС пригласило Маска посетить Газу - РИА Новости, 28.11.2023
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21:37 28.11.2023 (обновлено: 22:20 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/mask-1912501660.html
ХАМАС пригласило Маска посетить Газу
ХАМАС пригласило Маска посетить Газу - РИА Новости, 28.11.2023
ХАМАС пригласило Маска посетить Газу
ХАМАС предложило американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску посетить сектор Газа, заявил представитель палестинского движения в Ливане Усама... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T21:37
2023-11-28T22:20
в мире
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россия
ливан
владимир путин
биньямин нетаньяху
илон маск
оон
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ТУНИС, 28 ноя — РИА Новости. ХАМАС предложило американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску посетить сектор Газа, заявил представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан. &quot;Мы приглашаем господина Илона Маска, посетившего оккупацию (Израиль), посетить сектор Газа, чтобы увидеть масштабы массовых убийств и преступлений, совершенных против нашего народа&quot;, — сказал он на пресс-конференции в Бейруте.Маск находится с визитом в Израиле. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее сегодня совершил с ним поездку на юг страны, чтобы показать ему последствия атаки ХАМАС 7 октября. В свою очередь, американский предприниматель среди прочего заявил, что хотел бы помочь с восстановлением сектора Газа.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.В прошлую пятницу в секторе Газа вступило в силу четырехдневное прекращение огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара и Египта. По условиям сделки перемирие может продлиться максимум десять дней. Стороны договорились обменяться заложниками и заключенными.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231122/mask-1910987745.html
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в мире, израиль, россия, ливан, владимир путин, биньямин нетаньяху, илон маск, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Ливан, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Илон Маск, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС пригласило Маска посетить Газу

ХАМАС пригласило Маска посетить Газу, чтобы он увидел масштабы преступлений

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 28 ноя — РИА Новости. ХАМАС предложило американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску посетить сектор Газа, заявил представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан.
«

"Мы приглашаем господина Илона Маска, посетившего оккупацию (Израиль), посетить сектор Газа, чтобы увидеть масштабы массовых убийств и преступлений, совершенных против нашего народа", — сказал он на пресс-конференции в Бейруте.

Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Маск пообещал проследить, чтобы пожертвования от соцсети Х не попали ХАМАС
22 ноября, 10:25
Маск находится с визитом в Израиле. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее сегодня совершил с ним поездку на юг страны, чтобы показать ему последствия атаки ХАМАС 7 октября. В свою очередь, американский предприниматель среди прочего заявил, что хотел бы помочь с восстановлением сектора Газа.

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Представитель государства Палестина в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Наблюдатель при ООН назвал целью Израиля уничтожение палестинской нации
Вчера, 19:56
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
В прошлую пятницу в секторе Газа вступило в силу четырехдневное прекращение огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара и Египта. По условиям сделки перемирие может продлиться максимум десять дней. Стороны договорились обменяться заложниками и заключенными.
По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
В МИД рассказали о контактах с ХАМАС по освобождению заложников
Вчера, 16:25
 
В миреИзраильРоссияЛиванВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИлон МаскООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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