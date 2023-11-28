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ХАМАС пригласило Маска посетить Газу

ХАМАС пригласило Маска посетить Газу - РИА Новости, 28.11.2023

ХАМАС пригласило Маска посетить Газу

ХАМАС предложило американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску посетить сектор Газа, заявил представитель палестинского движения в Ливане Усама... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T21:37

2023-11-28T21:37

2023-11-28T22:20

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ТУНИС, 28 ноя — РИА Новости. ХАМАС предложило американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску посетить сектор Газа, заявил представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан. "Мы приглашаем господина Илона Маска, посетившего оккупацию (Израиль), посетить сектор Газа, чтобы увидеть масштабы массовых убийств и преступлений, совершенных против нашего народа", — сказал он на пресс-конференции в Бейруте.Маск находится с визитом в Израиле. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее сегодня совершил с ним поездку на юг страны, чтобы показать ему последствия атаки ХАМАС 7 октября. В свою очередь, американский предприниматель среди прочего заявил, что хотел бы помочь с восстановлением сектора Газа.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.В прошлую пятницу в секторе Газа вступило в силу четырехдневное прекращение огня между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара и Египта. По условиям сделки перемирие может продлиться максимум десять дней. Стороны договорились обменяться заложниками и заключенными.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231122/mask-1910987745.html

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