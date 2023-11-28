https://ria.ru/20231128/marketpleys-1912318592.html
В Совфеде призвали развивать сотрудничество "Почты России" и маркетплейсов
В Совфеде призвали развивать сотрудничество "Почты России" и маркетплейсов - РИА Новости, 28.11.2023
В Совфеде призвали развивать сотрудничество "Почты России" и маркетплейсов
Необходимо развивать сотрудничество АО "Почта России" и маркетплейсов - с максимальным удобством для граждан, заявил зампред экономического комитета Совфеда... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:09
2023-11-28T12:09
2023-11-28T12:09
экономика
почта россии
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Необходимо развивать сотрудничество АО "Почта России" и маркетплейсов - с максимальным удобством для граждан, заявил зампред экономического комитета Совфеда Мурат Хапсироков. "Полагаем, что в современных условиях необходимо развивать сотрудничество федерального почтового оператора и участников интернет-торговли по доставке товаров. Самое главное - нужно это сделать с максимальным удобством для граждан и по одним правилам, и в равных условиях бизнеса", - сказал сенатор в ходе совещания в СФ на тему "Актуальные вопросы взаимодействия акционерного общества "Почта России" и маркетплейсов". Он отметил, что маркетплейсы заявили о себе как о "движущей силе отечественной торговли". По словам Хапсирокова, доля рынка маркетплейсов в общем числе онлайн-продаж "с 40% в 2021 году выросла до 50% в 2022 году". "На внутреннем рынке услуг доставки для электронной коммерции доля "Почты России" составляет 16% в общем объеме заказов с учетом заказов, доставленных собственной логистикой интернет-магазинов. Или 40% в сегменте доставки без учета собственной доставки маркетплейсов", - добавил парламентарий.
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экономика, почта россии, совет федерации рф
Экономика, Почта России, Совет Федерации РФ
В Совфеде призвали развивать сотрудничество "Почты России" и маркетплейсов
В Совфеде призвали развивать сотрудничество "Почты России" и маркетплейсов
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Необходимо развивать сотрудничество АО "Почта России" и маркетплейсов - с максимальным удобством для граждан, заявил зампред экономического комитета Совфеда Мурат Хапсироков.
«
"Полагаем, что в современных условиях необходимо развивать сотрудничество федерального почтового оператора и участников интернет-торговли по доставке товаров. Самое главное - нужно это сделать с максимальным удобством для граждан и по одним правилам, и в равных условиях бизнеса", - сказал сенатор в ходе совещания в СФ на тему "Актуальные вопросы взаимодействия акционерного общества "Почта России" и маркетплейсов".
Он отметил, что маркетплейсы заявили о себе как о "движущей силе отечественной торговли". По словам Хапсирокова, доля рынка маркетплейсов в общем числе онлайн-продаж "с 40% в 2021 году выросла до 50% в 2022 году".
"На внутреннем рынке услуг доставки для электронной коммерции доля "Почты России" составляет 16% в общем объеме заказов с учетом заказов, доставленных собственной логистикой интернет-магазинов. Или 40% в сегменте доставки без учета собственной доставки маркетплейсов", - добавил парламентарий.
"Почте России" поручили представить план по оптимизации работы