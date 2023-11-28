https://ria.ru/20231128/marka-1912388806.html

В Геническе прошло спецгашение почтовой марки "Херсонская область"

В Геническе прошло спецгашение почтовой марки "Херсонская область" - РИА Новости, 28.11.2023

В Геническе прошло спецгашение почтовой марки "Херсонская область"

Специальное гашение почтовой марки "Херсонская область" из серии "Регионы России" прошло в Геническе - для этого использовался художественный штемпель,... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T15:34

2023-11-28T15:34

2023-11-28T15:34

справки

россия

херсонская область

днепр (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152596/39/1525963913_0:144:3052:1861_1920x0_80_0_0_ab1cd09e97909818d71512138d189c91.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 28 ноя - РИА Новости. Специальное гашение почтовой марки "Херсонская область" из серии "Регионы России" прошло в Геническе - для этого использовался художественный штемпель, совпадающий по дизайну с московским, передает корреспондент РИА Новости. На марке изображены узнаваемые символы одного из четырех новых регионов РФ - памятник князю Потёмкину-Таврическому, заповедник "Аскания-Нова" и знаменитые херсонские арбузы. Авторами почтовой миниатюры выступили художники-дизайнеры АО "Марка" Владимир Бельтюков и Иван Ульяновский. Гашение прошло в отделении ГУП "Почта Херсон" на Центральной улице - единственном в городе действующем офисе почтовой связи. Такого рода филателистическое событие происходит в городе впервые с момента вхождения Херсонской области в состав России. В этот же день проводится гашение марки на главпочтамте в центре Москвы; для этого используется не только конверт первого дня с изображением герба и флага России, но и художественные почтовые карточки с изображением достопримечательностей региона. По такому же принципу в нынешнем году было организовано гашение марок, посвященных трем другим новым регионам - ДНР, ЛНР и Запорожской области. Посвященные им знаки почтовой оплаты были выпущены в июне и сентябре. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в его нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220506/kherson-1787241795.html

россия

херсонская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, херсонская область , днепр (город)