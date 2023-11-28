https://ria.ru/20231128/lider-1912374484.html

В Ростове-на-Дону задержали лидера ОПГ "Кинопленка" из 90-х

В Ростове-на-Дону задержали лидера ОПГ "Кинопленка" из 90-х - РИА Новости, 28.11.2023

В Ростове-на-Дону задержали лидера ОПГ "Кинопленка" из 90-х

В Ростове-на-Дону задержали главаря казанской организованной преступной группы (ОПГ) "Кинопленка" из 1990-х, причастной к ряду убийств и покушений, сообщается в РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:59

2023-11-28T14:59

2023-11-28T15:10

происшествия

ростов

ростов-на-дону

россия

следственный комитет россии (ск рф)

казань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911148682_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_1fc9b2521ab495e1d5bfebe43d4bc166.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Ростове-на-Дону задержали главаря казанской организованной преступной группы (ОПГ) "Кинопленка" из 1990-х, причастной к ряду убийств и покушений, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В Республике Татарстан уроженец Казани обвиняется в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений... Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.Как отмечает следствие, бывший бандит, а ныне 61-летний пенсионер обвиняется по статьям об убийстве, бандитизме, организации преступного сообщества, покушении на убийство, краже и незаконном хранении оружия УК РСФСР и УК РФ.По версии следствия, в 1997 году обвиняемый с сообщниками создал в Казани преступную группу "Кинопленка", участники которой совершили в Казани, Буинске и Зеленодольском районе серию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства и покушения на убийство.Лично обвиняемый, как отмечает СК РФ, причастен к трем убийствам и покушению еще на двух человек. Обстоятельства этих преступлений в релизе пока не раскрываются.В 2011 году 15 участников "Кинопленки" были приговорены судом к различным срокам лишения свободы. На тот момент главарю удалось скрыться от следствия, он был объявлен в розыск и задержан 12 лет спустя, в минувшее воскресенье в Ростове-на-Дону.

https://ria.ru/20231109/ubiystvo-1908350760.html

https://ria.ru/20230817/prigovor-1890687091.html

ростов

ростов-на-дону

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростов, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф), казань