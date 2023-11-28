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В Ростове-на-Дону задержали лидера ОПГ "Кинопленка" из 90-х
В Ростове-на-Дону задержали лидера ОПГ "Кинопленка" из 90-х - РИА Новости, 28.11.2023
В Ростове-на-Дону задержали лидера ОПГ "Кинопленка" из 90-х
В Ростове-на-Дону задержали главаря казанской организованной преступной группы (ОПГ) "Кинопленка" из 1990-х, причастной к ряду убийств и покушений, сообщается в РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T14:59
2023-11-28T14:59
2023-11-28T15:10
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Ростове-на-Дону задержали главаря казанской организованной преступной группы (ОПГ) "Кинопленка" из 1990-х, причастной к ряду убийств и покушений, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В Республике Татарстан уроженец Казани обвиняется в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений... Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.Как отмечает следствие, бывший бандит, а ныне 61-летний пенсионер обвиняется по статьям об убийстве, бандитизме, организации преступного сообщества, покушении на убийство, краже и незаконном хранении оружия УК РСФСР и УК РФ.По версии следствия, в 1997 году обвиняемый с сообщниками создал в Казани преступную группу "Кинопленка", участники которой совершили в Казани, Буинске и Зеленодольском районе серию тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства и покушения на убийство.Лично обвиняемый, как отмечает СК РФ, причастен к трем убийствам и покушению еще на двух человек. Обстоятельства этих преступлений в релизе пока не раскрываются.В 2011 году 15 участников "Кинопленки" были приговорены судом к различным срокам лишения свободы. На тот момент главарю удалось скрыться от следствия, он был объявлен в розыск и задержан 12 лет спустя, в минувшее воскресенье в Ростове-на-Дону.
https://ria.ru/20231109/ubiystvo-1908350760.html
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происшествия, ростов, ростов-на-дону, россия, следственный комитет россии (ск рф), казань
Происшествия, Ростов, Ростов-на-Дону, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Казань
В Ростове-на-Дону задержали лидера ОПГ "Кинопленка" из 90-х
В Ростове-на-Дону задержали лидера казанской ОПГ "Кинопленка" из 90-х