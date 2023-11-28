https://ria.ru/20231128/ldpr-1912318157.html

Съезд ЛДПР пройдет 19 декабря

Съезд ЛДПР пройдет 19 декабря - РИА Новости, 28.11.2023

Съезд ЛДПР пройдет 19 декабря

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что партия проведет предвыборный съезд 19 декабря. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T12:07

2023-11-28T12:07

2023-11-28T12:19

москва

лдпр

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что партия проведет предвыборный съезд 19 декабря.Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила о том, что съезд может пройти в Чечне. Слуцкий допускал возможность проведения съезда в Грозном."Едро проведет - следующие мы. Семнадцатого ("Единая россия"), 18-го подождем, 19 - мы", - сообщил Слуцкий журналистам, отвечая на вопрос о дате предвыборного съезда.Также он добавил, что он пройдет в Москве.

https://ria.ru/20231128/kprf-1912316468.html

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