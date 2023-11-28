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Съезд ЛДПР пройдет 19 декабря - РИА Новости, 28.11.2023
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12:07 28.11.2023 (обновлено: 12:19 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/ldpr-1912318157.html
Съезд ЛДПР пройдет 19 декабря
Съезд ЛДПР пройдет 19 декабря - РИА Новости, 28.11.2023
Съезд ЛДПР пройдет 19 декабря
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что партия проведет предвыборный съезд 19 декабря. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T12:07
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что партия проведет предвыборный съезд 19 декабря.Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила о том, что съезд может пройти в Чечне. Слуцкий допускал возможность проведения съезда в Грозном."Едро проведет - следующие мы. Семнадцатого ("Единая россия"), 18-го подождем, 19 - мы", - сообщил Слуцкий журналистам, отвечая на вопрос о дате предвыборного съезда.Также он добавил, что он пройдет в Москве.
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москва, лдпр
Москва, ЛДПР
Съезд ЛДПР пройдет 19 декабря

Слуцкий: ЛДПР проведет съезд 19 декабря в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что партия проведет предвыборный съезд 19 декабря.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила о том, что съезд может пройти в Чечне. Слуцкий допускал возможность проведения съезда в Грозном.
"Едро проведет - следующие мы. Семнадцатого ("Единая россия"), 18-го подождем, 19 - мы", - сообщил Слуцкий журналистам, отвечая на вопрос о дате предвыборного съезда.
Также он добавил, что он пройдет в Москве.
Флаг КПРФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Предвыборный съезд КПРФ пройдет 23 декабря
12:01
 
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