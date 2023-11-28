https://ria.ru/20231128/lazarev-1912185128.html
Сергей Лазарев сообщил о проблемах с голосом
Сергей Лазарев сообщил о проблемах с голосом - РИА Новости, 28.11.2023
Сергей Лазарев сообщил о проблемах с голосом
Певец Сергей Лазарев сообщил в сторис Instagram* о проблемах с голосом после того, как дал два концерта в Ярославле. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T00:58
2023-11-28T00:58
2023-11-28T00:58
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев сообщил в сторис Instagram* о проблемах с голосом после того, как дал два концерта в Ярославле."Как хорошо! Воздух! Почему такое жесткое отопление везде? У меня ужасно сохнут связки", — пожаловался артист после выступления. В Ярославле исполнитель давал концерты два дня подряд, представляя свою программу "Я не боюсь". Далее у музыканта запланированы шоу в Череповце и Вологде. Сообщений об их отмене пока не было. Ранее Сергей Лазарев опроверг информацию о том, что якобы завершает свою музыкальную карьеру. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сергей Лазарев сообщил о проблемах с голосом
Лазарев сообщил о проблемах с голосом из-за сильного отопления на концертах