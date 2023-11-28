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Сергей Лазарев сообщил о проблемах с голосом - РИА Новости, 28.11.2023
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Шоубиз
 
00:58 28.11.2023
https://ria.ru/20231128/lazarev-1912185128.html
Сергей Лазарев сообщил о проблемах с голосом
Сергей Лазарев сообщил о проблемах с голосом - РИА Новости, 28.11.2023
Сергей Лазарев сообщил о проблемах с голосом
Певец Сергей Лазарев сообщил в сторис Instagram* о проблемах с голосом после того, как дал два концерта в Ярославле. РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T00:58
2023-11-28T00:58
шоубиз
ярославль
сергей лазарев
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев сообщил в сторис Instagram* о проблемах с голосом после того, как дал два концерта в Ярославле.&quot;Как хорошо! Воздух! Почему такое жесткое отопление везде? У меня ужасно сохнут связки&quot;, — пожаловался артист после выступления. В Ярославле исполнитель давал концерты два дня подряд, представляя свою программу "Я не боюсь". Далее у музыканта запланированы шоу в Череповце и Вологде. Сообщений об их отмене пока не было. Ранее Сергей Лазарев опроверг информацию о том, что якобы завершает свою музыкальную карьеру. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ярославль, сергей лазарев, знаменитости, новости шоу-бизнеса, череповец, вологда
Шоубиз, Ярославль, Сергей Лазарев, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Череповец, Вологда
Сергей Лазарев сообщил о проблемах с голосом

Лазарев сообщил о проблемах с голосом из-за сильного отопления на концертах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Сергей Лазарев
Певец Сергей Лазарев - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец Сергей Лазарев
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев сообщил в сторис Instagram* о проблемах с голосом после того, как дал два концерта в Ярославле.
«

"Как хорошо! Воздух! Почему такое жесткое отопление везде? У меня ужасно сохнут связки", — пожаловался артист после выступления.

© @lazarevsergeyСкриншот сторис со страницы Сергея Лазарева в соцсети
Скриншот сторис со страницы Сергея Лазарева в соцсети
© @lazarevsergey
Скриншот сторис со страницы Сергея Лазарева в соцсети
В Ярославле исполнитель давал концерты два дня подряд, представляя свою программу "Я не боюсь".
Далее у музыканта запланированы шоу в Череповце и Вологде. Сообщений об их отмене пока не было.
Ранее Сергей Лазарев опроверг информацию о том, что якобы завершает свою музыкальную карьеру.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизЯрославльСергей ЛазаревЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаЧереповецВологда
 
 
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