https://ria.ru/20231128/lazarev-1912185128.html

Сергей Лазарев сообщил о проблемах с голосом

Сергей Лазарев сообщил о проблемах с голосом - РИА Новости, 28.11.2023

Сергей Лазарев сообщил о проблемах с голосом

Певец Сергей Лазарев сообщил в сторис Instagram* о проблемах с голосом после того, как дал два концерта в Ярославле. РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T00:58

2023-11-28T00:58

2023-11-28T00:58

шоубиз

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Певец Сергей Лазарев сообщил в сторис Instagram* о проблемах с голосом после того, как дал два концерта в Ярославле."Как хорошо! Воздух! Почему такое жесткое отопление везде? У меня ужасно сохнут связки", — пожаловался артист после выступления. В Ярославле исполнитель давал концерты два дня подряд, представляя свою программу "Я не боюсь". Далее у музыканта запланированы шоу в Череповце и Вологде. Сообщений об их отмене пока не было. Ранее Сергей Лазарев опроверг информацию о том, что якобы завершает свою музыкальную карьеру. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230821/lolita-1891242254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославль, сергей лазарев, знаменитости, новости шоу-бизнеса, череповец, вологда